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Dünya İngiliz medyasından Putin iddiası Hastalık sağ kolunda çıktı ocak ayında görevi bırakacak
ASYA

İngiliz medyasından Putin iddiası: Hastalık sağ kolunda çıktı ocak ayında görevi bırakacak

İngiliz medyası, Rusya Devlet Başkanı Putin’in, Ocak ayında Parkinson hastalığı nedeniyle görevi bırakacağını iddia etti. Putin'in zaman zaman sağ kolunda beliren bulguların Parkinson hastalığına işaret edildiği söylendi.

Haber Merkezi DHA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin.

İngiliz medyasından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (68) ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi.

  • Daily Mail'in Moskova'daki kaynaklardan elde ettiği bilgilere dayandırılan haberde, Putin, 2012 yılından bu yana Parkison hastalığının pençesinde olduğu ve Ocak ayının sonunda devlet başkanlığı görevini bırakacağını ileri sürüldü.

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HASTALIK BELİRTİSİ SAĞ KOLUNDA ÇIKTI

Haberde, Rus lider Putin'in zaman zaman sağ kolunda beliren bulguların Parkinson hastalığına işaret edildiği, iddia edildi.

  • Putin hakkında geçtiğimiz yıllar, Parkinson hastası olduğuna dair birçok kez iddia ortaya atılırken, söz konusu iddialar Britanya Tıp Dergisi tarafından incelendi. Yapılan incelemelerde, Putin’in sağ kolunda asimetrik olarak azaltılmış bir kol salınımı olduğu ve bulgunun Parkinson hastalığının bir belirtisi olarak ifade ediliyor.

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ÖMÜR BOYU SENATÖR

Rus medyası RT'ye göre ise, hafta başın, Putin'in ömür boyu senatör olmasını sağlamak için yasa tasarısının hızlıca hazırlandığı açıklandı.

  • RT'de yer alan habere göre, tasarısının “Rusya’da nihai bir iktidar geçişi için zemin hazırlandığının bir işareti” olarak yorumlandı.

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