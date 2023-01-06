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AVRUPA

İngiliz sarayında kavga: Prens William kardeşi Prens Harry'yi dövmüş

İngiltere Kralı Charles'ın küçük oğlu Prens Harry, ağabeyi Prens William'ın kendisine fiziksel saldırıda bulunduğunu anlattı. 10 Ocak'ta piyasaya çıkacak ‘Spare’ adlı kitaptaki bilgiye göre, Prens Harry, eşi Meghan Markle ile ilgili bir tartışma yüzünden ağabeyinin kendisine saldırdığını belirterek "Yakamdan tuttu, kolyemi kopardı ve beni itti" diyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İngiliz sarayında kavga: Prens William kardeşi Prens Harryyi dövmüş
(Soldan sağa)- Prens William, Megan Markle ve Prens Harry

Eşi Meghan Markle ile Kraliyet Ailesi’nden ayrılarak ABD’ye yerleşen Prens Harry, Kraliyet Ailesi’nin kirli çamaşırlarını dökmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde dijital yayın platformu Netflix’te yer alan “Harrry ve Megan” isimli belgeselde Buckingham Sarayı’nın iç entrikaları hakkında şaşırtıcı bilgiler veren Harry, 15 dilde yayımlanacak “Spare” adlı kitabıyla yeniden gündeme oturdu. Belgeselde ailesine kraliyetten ayrılma kararını açıkladığı esnada ağabeyi Prens William’ın kendisine bağırdığını söyleyen Prens Harry, hayatını konu alan kitapta ağabeyinin kendisine fiziksel saldırıda bulunduğunu söyledi.

KAVGANIN NEDENİ MARKLE

38 yaşındaki Sussex Dükü, ağabeyinin eşi Meghan Markle için “zor, kaba ve yıpratıcı” ifadelerini kullanmasının ardından kavga ettiklerini söyledi. 2019 yılında Prens Harry ve Meghan Markle’ın o dönem yaşadığı Nottingham Cottage’da gerçekleşen hadisede Prens William, kardeşinin Markle ile ilişkisinin kraliyeti nasıl etkilediğine dair konuştu. Markle hakkındaki rahatsızlığını sıralayan Prens William ile eşini savunan Prens Harry arasında sözlü tartışma başladı.

YERDEN KALKAMADIM

  • Kardeşine yardım etmek istediğini söyleyen Prens William’a tepki gösteren Prens Harry “Ciddi misin? Yardım etmek mi? Buna yardım etmek mi diyorsun?” ifadelerini kullandı. Prens Harry, ağabeyinin sakinleşmeye çalıştığını ama başaramadığını söylerken, “Üzerime gelmeye başladı. Her şey çok ani gelişti! Beni yakamdan çekti, kolyemi kopardı ve beni resmen yere serdi. Köpeğin mama kabına düştüm, kap altımda kırıldı ve parçalar sırtıma battı. Orada öylece bir süre kaldım. Şaşkındım. Sonra ayağa kalkıp evi derhal terk etmesini istedim” dedi.

KRAL CHARLES: SON YILLARIMI ZEHİR ETMEYİN

Ağabeyinin kendisini ittiği için “pişman ve üzgün” göründüğünü belirten Prens Harry, bu olayı Markle’a söylediğinde hiç sinirlenmediğini yalnızca çok üzgün olduğunu söyledi. Prens Harry, kitabın bir bölümünde babası ve ağabeyiyle, ölen Kraliçe Elizabeth’in eşi Prens Phillip’in cenazesinden sonra yaşanan bir olayı anlatırken de “Babam, ‘Çocuklar lütfen son yıllarımı zehir etmeyin’ dedi” diyor. Prens Harry, son dönemde birkaç kez ağabeyiyle sorunlu ilişkisini anlatmıştı. Öte yandan Sussex Dükü Prens Harry, 10 Ocak’ta yayımlanacak kitabı öncesi verdiği röportajda, babası İngiltere Kralı 3. Charles ve ağabeyi Prens William’ı “geri istediğini” belirtmişti.

Meghan Markle ve Prens Harry’nin röportajı yayınlandı: İşte İngiltere'yi sallayan röportaj
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