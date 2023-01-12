İngiliz sendika: 1 Şubat'ta 100 bin üye greve gidecek

İngiltere'de çift haneli enflasyon rakamlarıyla uyuşmayan maaş artışları nedeniyle sağlıktan ulaşıma kadar birçok sektörde grevler gündemde.

Kamu ve Ticari Hizmetleri Sendikası (PCS), 1 Şubat için yaptığı duyuruda, 124 kamu dairesinden 100 bin sendika üyesinin grev yapacağını açıkladı.

PCS Genel Sekreteri Mark Serwotka, "Hükümeti, bizi dinlemezlerse anlaşmazlığın büyüyeceği konusunda uyardık ve sözümüzün arkasındayız." ifadesini kullandı.

Serwotka bugün bir bakan ile görüşeceğini ve üyelere daha fazla para teklif edilmesi halinde anlaşmazlığın çözülebileceğini sözlerine ekledi.

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