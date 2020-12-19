Ermenistan'ın işgalinden kurtarılmıştı: Topraktan mayın fışkırıyor!

İngiliz The Economist dergisi "Azerbaycanlılar yıkılan evlerine dönüyor" başlıklı bir makale yayımlayarak Ermenistan'ın yaklaşık 30 yıldır işgal ettiği Dağlık Karabağ bölgesindeki yıkımı yazdı.

Altı hafta süren savaş sonucunda işgal altındaki toprakların Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından kurtarıldığının kaydedildiği makalede, kurtarılan bölgelerdeki Azerbaycan halkının tarihi ve kültürel mirasının, anıtlarının ve camilerinin tahrip edildiğinin de altı çizildi.

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GÖMÜLÜ BİNLERCE MAYIN VAR

Makalede Azerbaycan'ın işgalden kurtulmasının ardından bir zamanlar bereketli topraklara sahip olan Fuzuli bölgesinde binlerce mayının gömülü olduğuna da dikkat çekiliyor.

Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan topraklarda ele geçirilen mayınlar.

BİR MİLYON KİŞİ GERİ DÖNEBİLİR

Yazar, o dönemde yaklaşık bir milyon Azerbaycanlının yerlerinden edildiğini ve şimdi kurtarılmış bölgelere geri dönme şanslarının olduğunu vurgularken, bu alanların nükleer saldırı altındaki bölgeleri anımsattığını da belirtip, her tarafta kilometrelerce uzanan duvar molozları dışında hiçbir şey görünmediğini ifade ediyor.

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İşgalden kurtarılan Fuzuli kenti.

MİLYARLARCA DOLARA İHTİYAÇ VAR

Ermenilerin Azerbaycanlılara ait işgal altında tuttuğu bölgeleri tampon bölge olarak kullandıkları ve birçoğunu yaşanmaz hale getirdikleri kaydedilirken, uzmanlar ise bu hayalet kasabaları canlandırmak için milyarlarca dolara ihtiyaç olduğunu tahmin ediyor.