İngiliz 'The Times'tan alçak manipülasyon: Gazzeli çocuklar üzerinden yaptığı çirkin algı oyunu gözler önüne serildi

Hamas ve İsrail arasındaki çatışmalar şiddetini artırarak devam ediyor. İsrail abluka altındaki Gazze Şeridi'ne bomba yağdırmaya devam ediyor.

Batı medyası ise "beyaz fosfor" adı verilen, kullanılmasının savaş suçu kabul edildiği korkunç kimyasalı kullandığı tüm uluslararası kuruluşlarca kabul edilen ve 'Güney'e kaçın dediği sivillerin konvoyunu vurarak sistematik bir soykırım politikası yürüten İsrail'e arka çıkmaya devam ediyor.

İkiyüzlü Batılı medya organları 'alçak' algı operasyonlarıyla bir kez daha işgalcilere kol kanat gerdi.

İsrailli çocuklarmış gibi gösterdiler!

Son olarak İngiltere merkezli The Times Gazetesi, "İsrail ağır yaralı bebeklerin görüntülerini paylaştı" başlıklı haberini manşetten servis etti.

Haberin içeriğinde de İsrail hükümetinin, Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı saldırılarda öldürüldüğü iddia edilen bebeklerin ceset fotoğraflarını paylaşmasına değinildi.

Başlığın altına ise sanki İsrailli çocuklarmış gibi işgalciler tarafından yapılan bombalı saldırıda yaralanan Gazzeli çocukların fotoğrafı yerleştirildi.

Okunmayacak kadar küçük yazdı

Time Times, durumu kurtarmak için ise Filistinli çocukların fotoğrafının altına, neredeyse okunamayacak kadar küçük bir şekilde "Hava saldırılarında yaralanan Filistinli çocuklar Gazze Şehri'ndeki El Şifa Hastanesi'nde oturuyor" yazdı.

The Times'ın çocuklar üzerinden yaptığı bu çirkin algı oyunu tepkileri de beraberinde getirdi.

Açıkça manipülasyon

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, tarafından yapılan açıklamada da şu ifadeler kullanıldı:

''İngiltere merkezli The Times gazetesi, "İsrail, ağır yaralanan bebekleri gösterdi" haberini Filistinli çocukların fotoğrafıyla servis ederek açıkça manipülasyon yapmıştır. İsrailli bir TV kanalı tarafından ortaya atılan, "İsrailli bebekler öldürüldü" iddiası, İsrailli yetkililer veya bağımsız taraflarca teyit edilmemiştir. İngiliz gazetesi buna rağmen doğrulanamayan iddiayı, İsrail bombardımanında yaralanan Filistinli çocukların fotoğrafıyla servis etmiştir.''























