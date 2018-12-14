İngilizlerin psikolojisini anlamak zor

AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker ile AB Konsey Başkanı Donald Tusk, AB Liderler Zirvesi'nin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Juncker, İngiltere'nin bir kaç hafta içerisinde Brexit sürecine ilişkin beklentilerini net biçimde AB'ye bildirmesi gerektiğini belirterek, "İngiliz dostlarımız, bize ne istediğimizi sormak yerine, gelecekteki ilişkilere dair ne istediklerini söylemeli. Bunu açıklığa kavuşturmalarını bekliyorum." diye konuştu.

Reuters İngiltere Başbakanı Theresa May, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel

İngiliz parlamenterlerin psikolojisini anlamak zor

AB'nin ayrılık sürecinde kendi üzerine düşen hazırlık çalışmalarını yaptığını vurgulayan Juncker, "AB Komisyonu, 19 Aralık'ta İngiltere'nin birlikten anlaşmasız ayrılığı durumunda Brüksel'in hazırlıklarına ilişkin bilgileri paylaşacak." ifadelerini kullandı.

Juncker, İngiliz Parlamentosu'nda yapılması planlanan Brexit Anlaşması oylamasına ilişkin bir soruya verdiği yanıtta bazen kendi psikolojisini bile anlamakta zorluk çektiğini kaydederek, "Ancak, İngiliz parlamenterlerin psikolojisini anlamak daha da zor." yorumunu yaptı.

Avrupa kapıları kapattı: Yeniden müzakere yok!

Avrupa Birliği (AB), İngiltere'nin birlikten ayrılmasını düzenleyen Brexit anlaşmasının yeniden müzakereye açık olmadığını bildirdi.

AB Liderler Zirvesi ardından yayımlanan Brexit'e ilişkin sonuç bildirgesinde, üye devletlerin daha önce kabul edilen 585 sayfalık "ayrılık anlaşması"nın arkasında durduğu ve belgenin onaylanma sürecinin devam edeceği belirtildi.

AB Komisyon Başkanı Juncker ve İngiltere Başkanı May

Bildirgede, söz konusu anlaşmanın "yeniden müzakereye açık olmadığı"na dikkat çekilerek, "AB Konseyi, İngiltere ile gelecekte mümkün olan en üst seviyede iş birliği yapma arzusunu yineler. AB üyeleri, ayrılık anlaşmasının imzalanmasının hemen ardından hazırılıklara başlamaya hazırdır. Böylece, İngiltere'nin birlikten ayrılmasının ardından müzakerelere en kısa sürede başlanması güvence altına alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

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