Dünya İngiltere AB ile bağlarını resmen sona erdirdi
AVRUPA

İngiltere AB ile bağlarını resmen sona erdirdi

İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) ile birlik üyeliğine dayanan bağları, Brexit sürecinin resmiyet kazanmasından bir yıl sonra, bu gece itibariyle fiilen sona erdi. Birleşik Krallık'ın geri kalanından farklı olarak Kuzey İrlanda, AB yasalarından bazılarını sürdürmeye devam edecek.

Haber Merkezi DHA
AB ile İngiltere arasında yeni dönemde seyahat, göç, ticaret, güvenlik ve çalışma yasalarına yönelik birçok ciddi değişiklik gerçekleşecek.
AB ile İngiltere arasında yeni dönemde seyahat, göç, ticaret, güvenlik ve çalışma yasalarına yönelik birçok ciddi değişiklik gerçekleşecek.

İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) ile birlik üyeliğine dayanan bağları, Brexit sürecinin resmiyet kazanmasından bir yıl sonra, bu geceden itibaren resmen sona erdi. Türkiye saatiyle gece 02.00 itibariyle 27 ülkeli AB ile İngiltere arasında, ticari, hukuki ve güvenliğe ilişkin konularda yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi.

Öte yandan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile AB yetkilileri, ticaret anlaşmasında son anda vardıkları uzlaşmayla, ekonomik olarak birçok kesimi zorlayacak vergileri devre dışı bıraktı. Ancak bu anlaşmaya rağmen AB ile İngiltere arasında yeni dönemde seyahat, göç, ticaret, güvenlik ve çalışma yasalarına yönelik birçok ciddi değişiklik gerçekleşecek.

Birleşik Krallık'ın geri kalanından farklı olarak Kuzey İrlanda, AB yasalarından bazılarını sürdürmeye devam edecek.

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AB'siz İngiltere'de neler değişti?

Devriye giren değişiklikler şu şekilde:
İngiltere ile AB arasındaki serbest dolaşım hakkı sona erdi. Bunun yerine İngiltere'nin "puan bazlı" göçmenlik yasaları yürürlüğe girdi.
İngiltere'de yerleşik kişilerin Avrupa Birliği'nde 90 günden fazla süre kalmak için vize almaları gerekiyor.
Gümrükten muaf (duty-free) alışveriş geri dönüyor. Avrupa'dan İngiltere'ye geri dönenlerin 42 litre bira, 18 litre şarap, dört litre damıtılmış içki ve 200 sigaraya kadar vergisiz alışveriş yapma hakkı oldu.
İngiltere'ye yerleşmek isteyen AB vatandaşları da (İrlanda Cumhuriyeti'ndekiler hariç) herkese uygulanan puan bazlı göçmenlik düzenlemesine tabi tutuluyor.
İngiliz polisinin AB'nin suç, parmak izi ve aranan kişiler veritabanlarına anlık erişimi olmayacak.
İngiltere, İskoçya ve Galler'deki tüccarların AB ile iş yaparken daha fazla belge hazırlaması gerekiyor.

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