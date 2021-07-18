İngiltere Başbakanı Boris Johnson karantinaya girecek

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Maliye Bakanı Rishi Sunak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Sağlık Bakanı Sajid Javid'le temaslı oldukları gerekçesiyle karantinaya girecek.

Evlerinde kalacaklar

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, dün Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirten Sağlık Bakanı Javid'in bir gün önce görüştüğü Johnson ve Sunak, kendilerini evde tecrit edecek. Boris Johnson, tecrit süresince bakanlarla uzaktan toplantılar yapmaya devam edecek.

İngiltere'de Kovid-19 tablosu

İngiltere'de dün 54 bin 674 Kovid-19 vakasının tespit edilmiş, 41 kişi de hayatını kaybetmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede Kovid-19 vakalarının oldukça hızlı yükseldiğine ve hastaneye başvurularda da artış olduğuna dikkati çekerek "Bu salgın bitmekten çok uzak ve 19 Temmuz'a kadar günde 50 bin vaka görebiliriz." ifadesini kullanmıştı.

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İngiliz hükümetinin Sağlık Danışmanı Chris Whitty de Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatış sayılarının haftalar içinde "oldukça korkutucu" seviyelere ulaşabileceği uyarısında bulunmuştu.

KORONAVİRÜS İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 50 bini geçti