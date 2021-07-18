Dünya İngiltere Başbakanı Boris Johnson karantinaya girecek
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson karantinaya girecek

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid'in Kovid-19 testi pozitif çıktı. Javid'le temaslı oldukları gerekçesiyle

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Maliye Bakanı Rishi Sunak karantinaya girecek. Johnson ve Sunak, kendilerini evde tecrit edecek.

Haber Merkezi AA
İngiltere Başbakanı Boris Johnson karantinaya girecek
İngiltere Başbakanı Boris Johnson

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Maliye Bakanı Rishi Sunak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Sağlık Bakanı Sajid Javid'le temaslı oldukları gerekçesiyle karantinaya girecek.

Evlerinde kalacaklar

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, dün Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirten Sağlık Bakanı Javid'in bir gün önce görüştüğü Johnson ve Sunak, kendilerini evde tecrit edecek. Boris Johnson, tecrit süresince bakanlarla uzaktan toplantılar yapmaya devam edecek.

İngiltere'de Kovid-19 tablosu

İngiltere'de dün 54 bin 674 Kovid-19 vakasının tespit edilmiş, 41 kişi de hayatını kaybetmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede Kovid-19 vakalarının oldukça hızlı yükseldiğine ve hastaneye başvurularda da artış olduğuna dikkati çekerek "Bu salgın bitmekten çok uzak ve 19 Temmuz'a kadar günde 50 bin vaka görebiliriz." ifadesini kullanmıştı.

İngiliz hükümetinin Sağlık Danışmanı Chris Whitty de Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatış sayılarının haftalar içinde "oldukça korkutucu" seviyelere ulaşabileceği uyarısında bulunmuştu.

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