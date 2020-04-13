Dünya İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüsü yendi
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İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüsü yendi

İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüsü yendi

Koronavirüs hakkında çok tartışılan sözler sarfeden ve koronavirüs olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son durumu dünya kamuoyu tarafından oldukça merak ediliyordu. Geçtiğimiz hafta yoğum bakıma alınan Johnson'ın hastaneden taburcu olmadan önce yapılan koronavirüs testinin negatif olduğu açıklandı.

Haber Merkezi DHA
İngiltere Başbakanı Johnson'ın son testi negatif çıktı.
İngiltere Başbakanı Johnson'ın son testi negatif çıktı.

Dünya genelinde 115 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alınan ve tedavisi serviste devam eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testinin negatif çıktığı açıklandı.

Daha önce sürü bağışıklığı sisteminden söz eden ve bünyesi güçlü olanın virüsten korunacağını iddia eden Johnson'u bu sözleri büyük tepki toplamıştı.

Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi
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Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi

SON TESTİ NEGATİF ÇIKTI

  • Johnson'ın sözcüsü Dominic Raab, Johnson'ın hastaneden ayrılmadan önce yapılan koronavirüs test sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hastaneden ayrılmadan önce tekrar test edildi. Başbakanın koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif olduğu bildirildi.

Hafta sonu yoğun bakım ünitesinden çıkan ve daha sonra da taburcu edilen Başbakan Johnson evinde dinlenmeye çekildi. Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Johnson’un hastaneden ayrılmadan önce tekrar test edildiği ve test sonucunun negatif olduğu bildirildi.

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