Dünya İngiltere Başbakanı Johnson Rusya 1945ten bu yana Avrupadaki en büyük savaşı planlıyor
AVRUPA

İngiltere Başbakanı Johnson: Rusya 1945'ten bu yana Avrupa'daki en büyük savaşı planlıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kanıtların, Rusya'nın "Avrupa'da 1945'ten bu yana en büyük savaşı" planladığını gösterdiğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
İngiltere Başbakanı Johnson: Rusya 1945ten bu yana Avrupadaki en büyük savaşı planlıyor
Boris Johnson

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kanıtların, Rusya'nın "Avrupa'da 1945'ten bu yana en büyük savaşı" planladığını gösterdiğini bildirdi.

Boris Johnson, BBC'ye verdiği röportajında, "Gerçek şu ki tüm işaretler, planın bazı açılardan çoktan başlamış olduğu yönünde." değerlendirmesinde bulundu.

KİEV'İ İŞGAL İSTİHBARATI

İstihbaratın, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'i kuşatacak bir işgal başlatma niyetinde olduğunu gösterdiğine işaret eden Johnson, ABD Başkanı Joe Biden'ın Batılı liderlere, istihbaratın Rus kuvvetlerinin Ukrayna'ya sadece doğudan, Donbass üzerinden değil, Belarus ve Kiev çevresindeki bölgeden girmeyi planladığını söylediğini aktardı.

"Korkarım ki gördüğümüz plan, 1945'ten bu yana Avrupa'daki en büyük savaş olabilecek bir şey için." diyen Johnson, insanların sadece Ukraynalıların değil, aynı zamanda genç Rusların da potansiyel kayıplarını göz önünde bulundurması gerektiğini sözlerine ekledi.

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