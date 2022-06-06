Dünya İngiltere Başbakanı Johnsonın koltuğu tehlikede
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İngiltere Başbakanı Johnson'ın koltuğu tehlikede

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson için Muhafazakar Parti liderliği konusunda güven oylaması yapılacak.

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Haber Merkezi AA
İngiltere Başbakanı Johnsonın koltuğu tehlikede
İngiltere'de Başbakan Boris Johnson

Muhafazakar Partinin ileri gelenlerinden oluşan 1922 Komitesi Başkanı Graham Bradley, yaptığı açıklamada, güven oylaması talebi için gerekli olan 54 imzanın aşıldığını belirtti.

Bradley, güven oylamasının bu akşam 18.00-20.00 saatlerinde yapılacağını ve sonucun kısa süre sonra açıklanacağını duyurdu.

Johnson'ın kazanabilmesi için 180 parti milletvekilinin desteğini alması gerekiyor. Bu da vekillerin yüzde 50'sinden bir fazlası anlamına geliyor.

Johnson oylamayı kaybederse başbakanlıktan istifa edecek

Oylamayı kaybetmesi durumunda ise Johnson'ın başbakanlıktan istifa etmesi gerekecek ve hemen ardından bir liderlik yarışı başlayacak. Johnson, bu yarışta yer alamayacak.

Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da Kovid-19 salgını sırasında karantina kurallarını ihlal eden partiler düzenlenmesi nedeniyle eleştiri altındaydı. Bu partilerden biri nedeniyle para cezası da alan Johnson, partisinin bazı milletvekilleri ve muhalefet tarafından parlamentoya yalan söylemekle suçlanmıştı.

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