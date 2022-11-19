Zelenskiy Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'de devlet başkanlığı ofisinde Rishi Sunak ile bir araya geldiğini duyurdu.

Görüşmede, İngiltere ile Ukrayna arasındaki işbirliği ve küresel güvenlik konularını ele aldıklarını belirten Zelenskiy, "Savaşın ilk günlerinden beri Ukrayna ve İngiltere en güçlü müttefikler oldu" açıklamasında bulundu.

İngiltere Başbakanı Sunak Kiev'de Zelenskiy ile görüştü

Sunak da, Twitter'dan Kiev ziyaretine ilişkin İngilizce ve Ukraynaca yaptığı paylaşımda, "İngiltere özgürlük için savaşmanın ne demek olduğunu biliyor. Sonuna kadar yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 8 ZENGİNE YARDIM ETMEK İÇİN FAKİRDEN ALDINew Statesman adlı politika dergisi tarafından sızdırılan bir videoda Sunak, Muhafazakar Parti üyelerine, zengin kasabalara yardım etmek için “yoksun kentsel alanlardan” kamu parasını akıtmakla övünürken görüldü. Sunak görüntülerin hakkında gelen eleştrilerin ardından, bu politikayı tersine çevirmeye başladığını söyledi. “BEN BİR KOLA BAĞIMLISIYIM”Sunak, geçtiğimiz yıllarda iki lise öğrencisiyle yaptığı röportajda, Ben bir kola bağımlısıyım, tam bir kola bağımlısıyım dedi. Ardından sevdiği kola markasını da söyleyen Sunak, zararlı bir içeceği okul çağındaki çocuklara öndüğü için tepki çekti. ZENGİN GÖRÜNMEMEK İÇİN BENZİNLİK ÇALIŞANIN OTOMOBİLİYLE BASIN TOPLANTISI YAPTISunak, geçen Mayıs ayındaki bir basın açıklaması sırasında İngiltere’de yükselen benzin fiyatları esnasında daha az varlıklı biri gibi davrandı. O dönem, İngiltere’de maliye bakanı olarak görev yapan Sunak’ın kameraların önünde benzinle doldurduğu kırmızı Kia otomobilin aslında benzin istasyonundaki bir çalışana ait olduğu ortaya çıktı. Sunak olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Başıma gelen en utanç verici şey, bana ait olmayan bir arabanın benzinini ödemekte zorlanmamdı dedi.“TEMASSIZ BANKA KARTI KULLANAMIYORUM”Sunak, aynı basın toplantısında benzin istasyonundan aldığı bir kutu kolasının parasını öderken zorlandı. Daha sonra birisinin kendisine temassız kartın nasıl kullanılacağını öğretmesi gerektiğini itiraf etti. Sunak, O zaman temassız banka kartının nasıl kullanacağını öğrendim. e Ve size söylüyorum, bu teknoloji bugünlerde inanılmaz bir modern mucize!” dedi. İŞÇİ SINIFIYLA ARKADAŞLIK YAPMADIĞINI SÖYLEDİBBC’nin 2001 yılında çektiği Orta Sınıflar: Yükselişleri ve Yayılmaları bir belgeselde konuşan ve o zaman 21 yaşında olan Sunak, aristokrat arkadaşları ve ayrıcalıklı eğitimi hakkında konuştu. Sunak, “Aristokrat arkadaşlarım var, üst sınıftan arkadaşlarım var, işçi sınıfı arkadaşlarım var. Eh, işçi sınıfı sayılmazlar. Bazen, şehir merkezindeki bir devlet okulundaki yaşıtlarımı ziyaret ediyorum ve onlara Oxforda başvurmalarını ve benim gibi insanlarla arkadaş olmalarını söylüyorum. Onları yarım saatlik sohbetin sonunda onları şok ediyorum” şeklinde garip bir açıklama yaptı. Sunak daha sonra gazeteci Andrew Neile “Öğrenciyken hepimiz aptalca şeyler söyleriz” dedi. KRAL 3. CHARLESTAN İKİ KAT DAHA ZENGİNDiğer taraftan, Sunak Başbakan olmasıyla tarihte ilk kez No 10un (Başbakanlık konutu) Buckingham Sarayındaki hükümdardan daha zengin oldu. İNGİLTERENİN ETNİK AZINLIKTAN GELENİLK BAŞBAKANIEski başbakan Boris Johnson ve Penny Mordauntun başbakanlık yarışının çekilmesinin ardından tek aday olan Rishi Sunak, dün İngilterenin yeni başbakanı oldu. Aynı zamanda Hint kökenli olan Sunak, ülkedeki etnik azınlıktan gelen ilk başbakan olarak ülkenin tarihine geçti. Pradalı Başbakan Rishi Sunak'ın unutulmayan gafları: Fakir arkadaşım yok İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak, Prada ayakkabıları ve özel dikim takım elbiseleriyle dış görünüşünde oldukça titiz ve hiçbir zaman halk insanı olduğunu iddia etmedi. İngiltere'deki ilk etnik azınlıktan gelen başbakan olan Sunak, aynı zamanda Kral 3. Charles'ın servetini iki katlamasıyla, ülke tarihindeki hükümdardan daha zengin olan ilk 10 numara sakini.. BiP'te paylaş

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