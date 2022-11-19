Zelenskiy Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'de devlet başkanlığı ofisinde Rishi Sunak ile bir araya geldiğini duyurdu.
Görüşmede, İngiltere ile Ukrayna arasındaki işbirliği ve küresel güvenlik konularını ele aldıklarını belirten Zelenskiy, "Savaşın ilk günlerinden beri Ukrayna ve İngiltere en güçlü müttefikler oldu" açıklamasında bulundu.
İngiltere Başbakanı Sunak Kiev'de Zelenskiy ile görüştü
Sunak da, Twitter'dan Kiev ziyaretine ilişkin İngilizce ve Ukraynaca yaptığı paylaşımda, "İngiltere özgürlük için savaşmanın ne demek olduğunu biliyor. Sonuna kadar yanınızdayız" ifadelerini kullandı.
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ZENGİNE YARDIM ETMEK İÇİN FAKİRDEN ALDINew Statesman adlı politika dergisi tarafından sızdırılan bir videoda Sunak, Muhafazakar Parti üyelerine, zengin kasabalara yardım etmek için “yoksun kentsel alanlardan” kamu parasını akıtmakla övünürken görüldü. Sunak görüntülerin hakkında gelen eleştrilerin ardından, bu politikayı tersine çevirmeye başladığını söyledi.
“BEN BİR KOLA BAĞIMLISIYIM”Sunak, geçtiğimiz yıllarda iki lise öğrencisiyle yaptığı röportajda, Ben bir kola bağımlısıyım, tam bir kola bağımlısıyım dedi. Ardından sevdiği kola markasını da söyleyen Sunak, zararlı bir içeceği okul çağındaki çocuklara öndüğü için tepki çekti.
ZENGİN GÖRÜNMEMEK İÇİN BENZİNLİK ÇALIŞANIN OTOMOBİLİYLE BASIN TOPLANTISI YAPTISunak, geçen Mayıs ayındaki bir basın açıklaması sırasında İngiltere’de yükselen benzin fiyatları esnasında daha az varlıklı biri gibi davrandı. O dönem, İngiltere’de maliye bakanı olarak görev yapan Sunak’ın kameraların önünde benzinle doldurduğu kırmızı Kia otomobilin aslında benzin istasyonundaki bir çalışana ait olduğu ortaya çıktı. Sunak olaya ilişkin yaptığı açıklamada, Başıma gelen en utanç verici şey, bana ait olmayan bir arabanın benzinini ödemekte zorlanmamdı dedi.“TEMASSIZ BANKA KARTI KULLANAMIYORUM”Sunak, aynı basın toplantısında benzin istasyonundan aldığı bir kutu kolasının parasını öderken zorlandı. Daha sonra birisinin kendisine temassız kartın nasıl kullanılacağını öğretmesi gerektiğini itiraf etti. Sunak, O zaman temassız banka kartının nasıl kullanacağını öğrendim. e Ve size söylüyorum, bu teknoloji bugünlerde inanılmaz bir modern mucize!” dedi.
İŞÇİ SINIFIYLA ARKADAŞLIK YAPMADIĞINI SÖYLEDİBBC’nin 2001 yılında çektiği Orta Sınıflar: Yükselişleri ve Yayılmaları bir belgeselde konuşan ve o zaman 21 yaşında olan Sunak, aristokrat arkadaşları ve ayrıcalıklı eğitimi hakkında konuştu.
Sunak, “Aristokrat arkadaşlarım var, üst sınıftan arkadaşlarım var, işçi sınıfı arkadaşlarım var. Eh, işçi sınıfı sayılmazlar. Bazen, şehir merkezindeki bir devlet okulundaki yaşıtlarımı ziyaret ediyorum ve onlara Oxforda başvurmalarını ve benim gibi insanlarla arkadaş olmalarını söylüyorum. Onları yarım saatlik sohbetin sonunda onları şok ediyorum” şeklinde garip bir açıklama yaptı.
Sunak daha sonra gazeteci Andrew Neile “Öğrenciyken hepimiz aptalca şeyler söyleriz” dedi.
KRAL 3. CHARLESTAN İKİ KAT DAHA ZENGİNDiğer taraftan, Sunak Başbakan olmasıyla tarihte ilk kez No 10un (Başbakanlık konutu) Buckingham Sarayındaki hükümdardan daha zengin oldu.
İNGİLTERENİN ETNİK AZINLIKTAN GELENİLK BAŞBAKANIEski başbakan Boris Johnson ve Penny Mordauntun başbakanlık yarışının çekilmesinin ardından tek aday olan Rishi Sunak, dün İngilterenin yeni başbakanı oldu. Aynı zamanda Hint kökenli olan Sunak, ülkedeki etnik azınlıktan gelen ilk başbakan olarak ülkenin tarihine geçti.
Pradalı Başbakan Rishi Sunak'ın unutulmayan gafları: Fakir arkadaşım yok
İngiltere'nin yeni başbakanı Rishi Sunak, Prada ayakkabıları ve özel dikim takım elbiseleriyle dış görünüşünde oldukça titiz ve hiçbir zaman halk insanı olduğunu iddia etmedi. İngiltere'deki ilk etnik azınlıktan gelen başbakan olan Sunak, aynı zamanda Kral 3. Charles'ın servetini iki katlamasıyla, ülke tarihindeki hükümdardan daha zengin olan ilk 10 numara sakini..
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İngilterede Boris Johsonın geçtiğimiz temmuz ayında görevden ayrılmasından sonra yeni bir başbakanlık seçiminin yapılması gündeme geldi. Kıran kırana bir mücadelenin ardından ise başbakanlık yarışında iki güçlü isim öne çıktı. Adaylardan biri Hint kökenli eski Maliye Bakanı Rishi Sunakken, diğeri Dışişleri Bakanı Liz Truss oldu. Ancak o günlerde Rishi Sunakla ilgili gündeme gelen iddialar Liz Trussın adaylığını parlatıp onu öne geçirdi ve böylece Liz Truss seçimlerini kazanarak 6 Eylülde başbakanlık koltuğuna oturdu.
Yeni başbakanın göreve gelmesinin ardından Kraliçe II. Elizabethin hayatını kaybetmesiyle girilen yas süreci ve ülkede yaşanan belirsizlikler Birleşik Krallıkta hareketli günler yaşanmasına yol açtı. Trussın göreve gelmesinden tam 45 gün sonra ise yeni ve büyük bir gelişme daha yaşandı. Ekonomi politikaları birçok tartışmaya sebep olan çiçeği burnunda başbakan kendisine yönlendirilen sert eleştirilere karşılık görevden istifa ettiğini duyurdu.
İngilterenin en kısa süre görev yapan başbakanı Liz Trussın istifasının ardından Rishi Sunakın adaylığı yeniden gündeme geldi. Muhafazakar Parti milletvekillerinin çoğunluğundan destek alan Sunak, eski başbakan Boris Johnson ve Penny Mordauntun başbakanlık yarışının çekilmesinin ardından seçimi kazandı. İşte seçim süreci boyunca hayatı, vaatleri ve tarzıyla gündemden düşmeyen 42 yaşındaki Rishi Sunakın dikkat çeken 5 özelliği.
1- GÜNEY ASYALI İLK BAŞBAKANBaşbakan Rishi Sunak, 1980 yılında İngilterenin Southampton şehrinde Hint kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesi, 1960lı yıllarda işleri sebebiyle Birleşik Krallıka göç etti. İngilterede doğup büyüyen Sunak, Hint asıllı olduğu ve Hindu geleneklerine bağlı biri olduğunu, yaşamı boyunca hem yaşadığı yere hem de inançlarının gerekliliklerini yerine getirdiğini söylüyor. Birleşik Krallık tarihinin Güney Asya kökenli ilk başbakanı Sunak, daha önce verdiği bir röportajda etnik kökeniyle ilgili şu açıklamaları yapmıştı:
Yetiştiğim kültüre uygun olarak hafta sonları tapınağa gidiyorum. Hinduyum ama aynı zamanda cumartesi günleri Southampton futbol takımının maçındayım. Bunların ikisini de yapıyorsunuz. Geçmişte yaşadığım bir şeyi unutamıyorum. Ergenlik döneminin ortasındaydım. Küçük erkek ve kız kardeşlerimle beraber ayak üstü yemek yenen bir restorana gitmiştik. Ben onlara göz kulak oluyordum. Yakınımızda da birileri oturuyordu ve hayatımda ilk kez etnik kökenle ilgili çok nahoş şeyler söylendiğini duydum. Canım yanmıştı. Ancak bugünün İngilteresinde böyle bir durumun yaşanacağını asla düşünmüyorum.
2- EN ZENGİN MİLLETVEKİLİRishi Sunakın en çok konuşan özelliklerinden biri de maddi geliri. En zengin milletvekili olarak anılan başbakanın Kral Charlestan bile daha zengin olduğu iddia ediliyor. Eski bir bankacı ve çok iyi eğitimler almış olmasının yanı sıra Sunakın asıl zenginliğinin eşinden kaynaklandığı biliniyor. Hindistanın 6ncı en zengin adamı, ünlü bir moda tasarımcısı olan NR Narayana Murthynin kızı Akshata Murty ile evlenen Sunak 730 milyon sterlinlik (yaklaşık 15 milyar lira) servetiyle Sunday Timesın Zenginler Listesinde yer alan ilk siyasetçi oldu. Seçim sürecinde milyoner ve mega zengin gibi unvanlarla anılması seçmenlerin gözüne batmış, ekonomik krizin etkilerinin hissedildiği bir dönemde pahalı kıyafet ve ayakkabı tercih etmesi de eleştiri oklarının hedefi olmasına sebep olmuştu. Nitekim bu eleştirilerden sonra Rishi Sunak kameralara delik bir ayakkabıyla yakalanınca hakkındaki eleştiriler giderek alevlenmişti. Onun zenginliği ve sonrasında yaptığı hamleler de Liz Trussın başbakanlık için daha doğru bir seçenek olduğu algısının oluşmasına yol açtı.
3- ŞEKERLİ YİYECEKLERE BAĞIMLI42 yaşındaki genç başbakan yaşamaktan ve hayatı tadını çıkararak doyasıya eğlenmekten keyif alıyor. Futbola olan tutkusuyla bilinen Sunak, futbolun yanı sıra kriketle de ilgileniyor ve en büyük hobileri arasında film izlemek var. Şekerli yiyecekleri bağımlılık derecesinde seven başbakan, bir dönem duble çikolatalı kek ve bisküvi yemeyi o kadar abartmış ki doktoru bu alışkanlığıyla ilgili mücadele etmesini ve çeşitli egzersizler yapması gerektiğini söylemiş. Tabii Sunak da bu alışkanlığını zamanla kontrol altına almayı başarmış.
4- BAŞBAKAN OLMAYI HİÇ İSTEMEDİİngilterenin yeni başbakanıyla ilgili en ilginç gerçeklerden biri de aslında hiçbir zaman başbakan olmayı istememesi. 2020 yılında Başbakan olarak görev yapan Boris Johnsonla çalışırken, Rishi Sunaka başbakan olma konusunda istekli olup olmadığı soruldu. Sunak ise, Tanrım, hayır. Kesinlikle hayır, Başbakanın nelerle uğraştığını görünce bunu asla düşünmüyorum açıklamasında bulundu. Ancak bu açıklamasından 2 sene sonra başbakan olmak için aday oldu ve sonunda da kazandı.
5- KOLA UĞRUNA DİŞLERİNİ KAYBETTİRishi Sunakın hayatında vazgeçemediği tek şeyin kola olduğunu biliyor muydunuz? İki çocuk sahibi başbakan adeta kolaya bağımlı olduğunu hatta bu bağımlılık yüzünden diş sağlığından olduğunu açıkladı. Birkaç yıl önce ziyaret ettiği bir okulda iki gençle sohbet eden Sunakın kola sevgisiyle ilgili açıklamaları ise oldukça dikkat çekici: O kadar çok seviyorum ki her yerden kola desenli eşyalar topluyorum. Tadını en sevdiğim kola ise kesinlikle Meksikada üretiliyor. Meksikaya ya da Amerikanın güney eyaletlerine yolunuz düşerse deneyin. Ancak yalnızca haftada bir kez için yoksa benim gibi yedi tane dolgu yaptırmak zorunda kalırsınız.
İngiltere Başbakanı Sunak'ın pek bilinmeyen 5 özelliği: Kola yüzünden dişlerini kaybetti
İngiltere'de son yapılan başbakanlık seçimlerini kazanarak görev başına gelen Liz Truss'ın 45 gün sonra istifa etmesinin ardından koltuğa Rishi Sunak oturmuştu. Yeni başbakanın birbirinden ilginç alışkanlıkları ve onunla ilgili bilinmeyen bazı gerçekler ise şaşırtacak türden.