İngiltere Başbakanı Truss: Ekonomide öncelik büyüme

Truss, lideri olduğu iktidardaki Muhafazakar Partinin Birmingham şehrindeki sonbahar konferansının kapanışında yaptığı konuşmada, partisinin ekonomik büyümeye odaklanmak ve İngiltere'nin karşı karşıya olduğu birçok sorunu çözmek için birleşmesi gerektiğini belirtti.

Kovid-19 salgını, Rusya-Ukrayna Savaşı ve İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüne atıfta bulunan Truss, "İngiltere için hayati bir zamanda bir araya geliyoruz. Bunlar fırtınalı günler." diye konuştu.

"BÜYÜME KARŞITI KOALİSYONUN BİZİ GERİDE BIRAKMASINA İZİN VERMEYECEĞİM"

Truss, hükümetin enerji kriziyle başa çıkmak için kararlı adımlar attığını ve büyümeye odaklandığını belirterek "Ekonomimiz için üç önceliğim var; Büyüme, büyüme ve büyüme." ifadesini kullandı.

İngiliz ekonomisinin, çok uzun zamandır olması gerektiği kadar güçlü bir şekilde büyümediğini, özgür demokrasilerin güçlü ekonomilere ihtiyacı olduğunu söyleyen Truss, büyüme karşıtı koalisyonun İngiltere'yi geride bırakmasına izin vermeyeceğinin altını çizdi.

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"UCUZ MALLAR VE ENERJİ İÇİN OTORİTER REJİMLERE FAZLA BAĞIMLI HALE GELDİK"

Başbakan Truss, küresel krizle karşı karşıya olmalarının nedenlerinden birinin, Batı'nın topluca bir şeyler yapmaması olduğuna değinerek "Kayıtsız kaldık. Savunmaya yeterince harcama yapmadık. Ucuz mallar ve enerji için otoriter rejimlere fazla bağımlı hale geldik." dedi.

İngiltere'nin, Rusya'ya yeterince erken karşı çıkmadığını ancak bunun bir daha asla olmayacağı vaadinde bulunan Truss, "Bu yüzden, enerji güvenliğimizi güçlendirmek için kararlı adımlar atıyoruz. Kuzey Denizi'nde daha fazla doğal gaz sahası açıyoruz ve daha fazla yenilenebilir ve nükleer enerji sağlıyoruz." diye konuştu.

"YASA DIŞI GÖÇE KARŞI SINIRLARIMIZI GÜÇLENDİRMEK İÇİN KARARLI ADIMLAR ATIYORUZ"

Truss, konuşmasında, İngiltere'ye yasa dışı göçle ilgili de açıklamalarda bulunarak şunları söyledi:

"Sınır gücümüzü güçlendirerek ve Ruanda planını genişleterek, sınırlarımızı güçlendirmek için kararlı adımlar atıyoruz. Yeni İçişleri Bakanımız (Suella Braverman), hiçbir Avrupalı yargıcın bizi geçersiz kılamayacağından emin olmak için yasa çıkaracak."

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Öte yandan Truss, Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin Rusya tarafından ilhak edilmesine ilişkin de açıklamalarda bulunarak bu adımı, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, demokrasiyi yıkma ve uluslararası hukuku ihlal etme kampanyasındaki son eylemi" olduğu yorumunda bulundu.

İngiliz Başbakan, "Ukrayna topraklarını takas eden bir anlaşma isteyenlere boyun eğmemeliyiz." dedi.

GREENPEACE ÜYELERİ, BAŞBAKAN TRUSS'IN KONUŞMASINI BÖLDÜ

Başbakan Truss konuşma yaptığı esnada, salonda bulunan iki Greenpeace üyesi "Buna kim oy verdi?" yazılı bir pankartla açarak petrol ve doğal gaz çıkarmak için kullanılan tartışmalı hidrolik kırılma yönteminin kullanılması yasağının kaldırılmasını protesto etti.

Truss'ın konuşmasını bölen iki kadın gösterici, daha sonra güvenlik görevlileri tarafından salondan çıkarıldı.

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