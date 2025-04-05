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İngiltere bunu konuşuyor: Türk berberlere peş peşe baskınlar

İngiltere bunu konuşuyor: Türk berberlere peş peşe baskınlar

10:345/04/2025, ہفتہ
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

İngiltere'de, geleneksel Türk berber dükkanları konseptiyle kara para akladığı iddia edilen işletmelere yönelik ardışık baskınlar gerçekleştirildi. Çetelerin, bu sahte berber dükkanlarını paravan olarak kullandığı öne sürülüyor.

İngiltere’de son zamanlarda ana caddelerde açılan ve genellikle boş olmasına rağmen yüksek kazanç bildiren Türk berber dükkanları, medya tarafından geniş bir şekilde gündeme getirildi. Geçtiğimiz yıl sadece 750’nin üzerinde berber dükkanının açıldığı belirtilirken, bu sayının 20 binlere yaklaştığı tahmin ediliyor.


On binlerce sterlin nakit paraya el konuldu


Ulusal Suç Ajansı İçişleri Bakanlığı ile koordineli olarak kimi yeni dükkanları izlemeye aldı. Koltuk sayıları ve doluluk oranları gözlenerek bildirilen kazançla eşleştirildi. Sürekli boş olduğu halde yüksek kazanç bildirenler tek tek tespit ediliyor.


NTV'de yer alan habere göre, ülke genelinde yapılan baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alınırken on binlerce sterlin nakit paraya el koyuldu. Bazı berber dükkânlarının uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirleri aklamak ve kaçak göçmenlere iş sağlamak amacıyla kullanıldığı değerlendiriliyor.


Türk berberler rahatsız: Biz böyle değiliz


Türk berberlerine ilişkin ortaya atılan iddialar ciddi bir rahatsızlık meydana getirmiş durumda. Uzun yıllardır Birleşik Krallık’ta bu işi yapan berberler kendilerinin kötü niyetli olanlardan ayırt edilmesini istiyor.


İngiltere'de berberlik yapan Taşkın Hamit,
"Rahatsız eder tabi istemeyiz böyle şeyler duymak. Biz böyle değiliz. Çoğu da böyle değil. Bu sadece berberlerden değil her sanattan olabilir."
sözleriyle tepki gösterdi.



#İngiltere
#berber
#Birleşik Krallık

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