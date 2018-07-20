Dünya İngilterede çocuk ajan skandalı
AVRUPA

İngiltere'de 'çocuk ajan' skandalı

İngiliz polisinin, çocukları çetelere ve terör örgütlerine yönelik gizli operasyonlarında ajan olarak kullandığı ortaya çıktı. Polis, çete üyesi çocukları yakaladıktan sonra aynı örgüte ajan olarak yerleştiriyor. Bu konu hakkında rapor hazırlayan Tali Yasama Denetim Komisyonu Başkanı Lord David Trefgame uygulamayı eleştirerek, “Bir genci uzun süre gizli bir operasyonda kullanmanın zihni ve fiziki sağlığını riske sokmasından kaygı duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İngiltere'de polisin, çocukları çetelere ve terör örgütlerine yönelik gizli operasyonlarında ajan olarak kullandığı belirlendi.

Parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarasının yayımladığı rapor, polisin çocukları çetelere ve terör örgütlerine karşı yürütülen gizli operasyonlarda ajan olarak kullandığını gösteriyor.

Uygulama, İçişleri Bakanlığının Gizli İnsani İstihbarat Kaynağı (CHIS) olarak adlandırılan 16 yaşından küçük çocukları ajan olarak kullanma süresinin 1 aydan 4 aya yükseltilmesi talebiyle gün yüzüne çıktı.

"Kaygı duyuyoruz"

Raporu hazırlayan Tali Yasama Denetim Komisyonu Başkanı Lord David Trefgame, CHIS uygulamasını eleştirerek, “Bir genci uzun süre gizli bir operasyonda kullanmanın zihni ve fiziki sağlığını riske sokmasından kaygı duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakanlık uygulamayı savundu

Raporda İngiliz polisinin kaç gizli operasyonda kaç çocuğu kullandığına ilişkin bilgi verilmedi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise bu sayının “çok az” olduğu belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, çocukların özellikle çeteler konusunda “eşsiz” bir bilgi edinme aracı olduğu savunularak “Gençlerin, terör, çete, uyuşturucu ve cinsel istismar gibi ciddi suçlarda hem fail hem de kurban olarak giderek artan şekilde yer aldığı göz önünde tutulduğunda CHIS olarak kullanılabilecekleri yelpaze de genişliyor” ifadeleri yer aldı.

İngiliz basınında görüşüne yer verilen uzmanlar, polisin çete üyesi çocukları yakaladıktan sonra aynı örgüte ajan olarak yerleştirdiğini belirterek, bu durumun farkında olan ele başlarının, ajan olduğu şüphesiyle çete üyelerine daha fazla şiddet uygulayabileceğine işaret etti.

"Çocuklar, polisliğin en karanlık köşelerinde piyon yapılıyor"

Güvenlik politikaları alanında çalışan insan hakları örgütü Hak İzleme’den (Rights Watch) yapılan açıklamada da uygulama eleştirildi ve çocukların “polisliğin en karanlık köşelerinde piyon yapıldığı” değerlendirmesinde bulunuldu. İngiliz hükümetinin çocuk ajan uygulamasıyla insan hakları alanındaki yükümlülüğünü çiğnediğini belirten örgüt, devletin çocukları suçtan kurtarmak yerine suça daha derinlemesine batırdığını ileri sürdü.

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