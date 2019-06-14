Dünya İngiltere de tanker saldırısı için İran dedi
AMERİKA

İngiltere de tanker saldırısı için İran dedi

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Umman'da gerçekleştirilen tanker saldırısında ilişkin "Umman Körfezi'nde iki gemiye yönelik saldırıları kınıyorum. Kendi değerlendirmemiz, saldırıların sorumluluğunun neredeyse kesin bir şekilde İran'da olduğu sonucuna varmamıza yol açıyor" dedi. ABD, de saldırıyla ilgili İran'ı suçlamıştı.

Haber Merkezi AA
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt
İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Umman Körfezi'nde seyir halindeki tankerlere yönelik saldırının İran tarafından yapıldığının "neredeyse kesin" olduğunu belirterek, Tahran'ı kınadı.

İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İran ordusunun bir kolu olan Devrim Muhafızları'nın iki tankere 13 Haziran'da saldırdığı neredeyse kesin. Başka hiçbir devlet veya devlet dışı aktör bir şekilde sorumlu olamaz." denildi.

Dışişleri Bakanı Hunt da konuya ilişkin açıklamasında, "Umman Körfezi'nde iki gemiye yönelik saldırıları kınıyorum. Kendi değerlendirmemiz, saldırıların sorumluluğunun neredeyse kesin bir şekilde İran'da olduğu sonucuna varmamıza yol açıyor. Bu son saldırılar, İran'ın istikrarı bozan davranışlarının izlerini gösteriyor ve bölge için ciddi bir tehlike oluşturuyor." dedi.

Sivil taşımacılığın hedef alınmasıyla uluslararası normların ihlal edildiğini belirten Hunt, "İran'ı her türlü istikrarsızlaştırcı faaliyetini acilen durdurmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Umman Körfezi'ndeki 2 tankere yönelik saldırı

Umman Körfezi'nde seyreden "Front Altair" ve "Kokuka Courageous" adlı petrol tankerleri dün saldırıya uğradıkları gerekçesiyle ABD Donanmasından yardım istemişti.

Singapur ve Tayland'a petrol ürünleri taşıyan "Kokuka Courageous", uğradığı saldırıda aldığı iki darbeyle hasar görmüş, 21 kişilik mürettebatı tahliye edilmişti.

ABD, saldırıyla ilgili İran'ı suçlamıştı. Washington yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) ait devriye botunun Umman Körfezi'nde saldırıya uğrayan tanker gemisinden patlamamış mayınları topladığı iddiasına ilişkin görüntüleri yayımlamıştı.

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İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise saldırılarla ilgili ABD'yi "sabotaj diplomasisi" izlemekle suçlamıştı.

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda, Umman Körfezi'ndeki tanker saldırılarında İran'ı suçlayan ABD'nin gerçekçi deliller sunmadığını savunmuştu.

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