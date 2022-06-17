İngiltere devreye giriyor: Eurovision 2023'te Ukrayna'da yapılmayacak

Eurovision etkinliği geleneksel olarak bir önceki yılın kazananı tarafından düzenleniyor. Geçen ay, Ukraynalı grup Kaluş Orkestra 2022 yarışmasını kazanarak izleyicilerden gelen yoğun oy artışı sayesinde İngiltere'yi ikinci sıraya taşıdı.
Galibiyet, Rus işgalinin ortasında Ukraynalıların moralini yükseltti.
Avrupa Yayın Birliği mevcut koşullar göz önüne alındığında, Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapmak için gereken işlemleri yerine getiremeyeceğine derin bir üzüntüyle karar verdi.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sözcüsü Jamie Davies, Ukrayna'nın Eurovision Şarkı Yarışması'ndaki zaferini fazlasıyla hak ettiğini ve İngiltere'nin gelecek yılki etkinliği kazanan olarak ülkede görmeyi umduğunu söyledi.