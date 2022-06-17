Dünya İngiltere devreye giriyor Eurovision 2023te Ukraynada yapılmayacak
AVRUPA

İngiltere devreye giriyor: Eurovision 2023'te Ukrayna'da yapılmayacak

Avrupa Yayın Birliği Eurovision Şarkı Yarışmasının önümüzdeki yıl Ukrayna'da yapılamayacağına karar verdikten sonra muhtemelen İngiltere'de düzenlenmesi konusunda görüşmelere başlayacağını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İngiltere devreye giriyor: Eurovision 2023te Ukraynada yapılmayacak
Ukraynalı Kalush Orchestra adlı grup Stefania adlı şarkı ile Ukrayna’yı temsil ederek jüri ve seyirci tarafından toplamda 631 puan aldı

Eurovision etkinliği geleneksel olarak bir önceki yılın kazananı tarafından düzenleniyor. Geçen ay, Ukraynalı grup Kaluş Orkestra 2022 yarışmasını kazanarak izleyicilerden gelen yoğun oy artışı sayesinde İngiltere'yi ikinci sıraya taşıdı.

Galibiyet, Rus işgalinin ortasında Ukraynalıların moralini yükseltti.

Eurovision Şarkı Yarışması'nı Ukrayna kazandı
HAYAT
Eurovision Şarkı Yarışması'nı Ukrayna kazandı

Avrupa Yayın Birliği mevcut koşullar göz önüne alındığında, Eurovision Şarkı Yarışması'na ev sahipliği yapmak için gereken işlemleri yerine getiremeyeceğine derin bir üzüntüyle karar verdi.

Ukraynalı grup Eurovision'da kazandığı kupayı SİHA almak için sattı
FOTOĞRAF 10
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İtalya'nın Torino kentinde gerçekleşen Eurovision Şarkı Yarışması'nın galibi Ukraynalı Kalush Orkestra grubu, zafer kupasını, Ukrayna ordusu için insansız hava araçları satın almak amacıyla Facebook'ta açık artırmayla sattı.
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Satış, grubun tıbbi bakım ve malzeme için para toplama amacıyla Berlin'deki Brandenburg Kapısı'ndaki bir yardım konseri verdiği esnada gerçekleşti.
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Konserde konuşan grup üyesi Oleh Psiuk, BM'ye göre en az 4 bin 31 sivilin hayatını kaybettiği ve 4 bin 735 kişinin yaralandığını söyleyerek yardım çağrısında bulundu.
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Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, Ukraynalı TV sunucusu Serhiy Prytula, kupanın satışından elde edilen paranın Ukrayna yapımı üç PD-2 drone satın almak için kullanılacağını duyurdu.
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Eurovision Şarkı Yarışması, bir sonraki yıl kazanan ülkenin ev sahipliğinde gerçekleşiyor.
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Ancak Ukrayna'daki mevcut durum nedeniyle 2023 yılında yapılacak yarışmaya hangi ülkenin ev sahipliği yapacağı netlik kazanmadı.
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Şimdiye kadar, aralarında İngiltere, İspanya ve Polonya'nın olduğu ülkeler ev sahipliği için aday oldu.
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Ancak Ukrayna, 2023 yılında yarışmaya ev sahipliği yapacaklarına inandıklarını söyledi.
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Ukraynalı grup Eurovision'da kazandığı kupayı SİHA almak için sattı
2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nın galibi Ukraynalı Kalush Orkestra, Rusya ile savaşta olan Ukrayna ordusuna insansız hava araçları satın almak için Eurovision kupasını açık artırmada 900 bin dolara sattı.
  • İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın sözcüsü Jamie Davies, Ukrayna'nın Eurovision Şarkı Yarışması'ndaki zaferini fazlasıyla hak ettiğini ve İngiltere'nin gelecek yılki etkinliği kazanan olarak ülkede görmeyi umduğunu söyledi.
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