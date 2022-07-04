Dünya İngiltere Dışişleri Bakanı Truss Dondurulan Rus varlıkları Ukraynaya verilecek
AVRUPA

İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: Dondurulan Rus varlıkları Ukrayna'ya verilecek

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ukrayna savaşı sonrası dondurulan Rus varlıklarına el koyarak onları Ukrayna'ya vermek istediklerini söyledi. Truss,"Bu fikri destekliyorum. Bu, İçişleri Bakanlığı ve hazine ile ortaklaşa üzerinde çalıştığımız bir konu. Sadece bunun ayrıntılarını doğru anlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İngiltere Dışişleri Bakanı Truss: Dondurulan Rus varlıkları Ukraynaya verilecek
Liz Truss

Rus işgali sırasında Ukrayna'da 120 bin' den daha fazla evin yıkıldığı ve ülkeyi ekonomik olarak eski haline getirmek için milyarlarca dolarlık gelire ihtiyaç duyulduğu tahmin ediliyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss ise buna karşılık savaş sonrasında dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'ya vermek istediklerini belirtti. Şu anda ele geçirilen fonların tazminat şeklinde bireylere veya Ukrayna devletine verilebileceği belirtildi.

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Truss yaptığı konuşmada, İngiltere'yi Ukrayna'nın toparlanma sürecinde kilit ortağı olarak konumlandıracağını belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Birleşik Krallık, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklemekte kararlı ve güçlü. Savaş sırasında Ukrayna'ya verilen desteğe öncülük ettik. Ukrayna hükümetinin yeniden inşa ve kalkınma planını desteklemeye devam edeceğiz."

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