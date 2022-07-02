​İngiltere Güney Kıbrıs’a güç yığıyor

Konuya ilişkin açıklama yapan İngiltere Strateji Komutanlığı Direktör Yardımcısı Korgeneral Thomas Copinger-Symes, “Kıbrıs Gücü, İngiltere’nin savunması için anahtar rolde” dedi. İngiltere’nin özellikle Doğu Akdeniz ve Karadeniz’deki Rusya faaliyetlerini dengelemek amacıyla bu askeri yığınağı yaptığı kaydedildi. 2030’lu yıllarda Hint-Pasifik bölgesine daha fazla odaklanacağını açıklayan İngiltere, Cebelitarık, Almanya, Kıbrıs, Umman ve Singapur’daki askeri üslerin ‘sorunlara hızlı şekilde cevap verebilecek pozisyonda olmaları’ planıyla hareket ediyor. Bu bağlamda 2021 yılında, İngiliz toprağı olan Kıbrıs’taki Dikelya ve Ağrotur üslerinin yenilenmesi ve güçlendirilmesi kararlaştırılmıştı.

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