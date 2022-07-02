Dünya İngiltere Güney Kıbrısa güç yığıyor
AVRUPA

İngiltere Güney Kıbrıs’a güç yığıyor

İngiltere, Rusya’nın Akdeniz ve Ortadoğu’daki faaliyetlerine karşı Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne (GKRY), RAF Typhoon ve F-35 savaş uçaklarından oluşan bir hava savunma gücü konuşlandıracağını açıkladı.

Abone Ol Google News
Dış Haberler Yeni Şafak
​İngiltere Güney Kıbrıs’a güç yığıyor
F-16

Konuya ilişkin açıklama yapan İngiltere Strateji Komutanlığı Direktör Yardımcısı Korgeneral Thomas Copinger-Symes, “Kıbrıs Gücü, İngiltere’nin savunması için anahtar rolde” dedi. İngiltere’nin özellikle Doğu Akdeniz ve Karadeniz’deki Rusya faaliyetlerini dengelemek amacıyla bu askeri yığınağı yaptığı kaydedildi. 2030’lu yıllarda Hint-Pasifik bölgesine daha fazla odaklanacağını açıklayan İngiltere, Cebelitarık, Almanya, Kıbrıs, Umman ve Singapur’daki askeri üslerin ‘sorunlara hızlı şekilde cevap verebilecek pozisyonda olmaları’ planıyla hareket ediyor. Bu bağlamda 2021 yılında, İngiliz toprağı olan Kıbrıs’taki Dikelya ve Ağrotur üslerinin yenilenmesi ve güçlendirilmesi kararlaştırılmıştı.

İsveç 3-4 teröristi gönderdi ama yetmez
DÜNYA
İsveç 3-4 teröristi gönderdi ama yetmez
Türkiyeden tam destek

Türkiye'den tam destek

​KKTC'den Rum kesimine yeni iş birliği paketi önerisi.
Çocuklarını söke söke aldılar

'Çocuklarını söke söke aldılar'

​Bakan Soylu duyurdu: İki Diyarbakır annesi daha evladına kavuştu.
Ek gösterge düzenlemesi ve öğrenci affında yeni gelişme: TBMMde kabul edildi

CHP'li Vahap Seçer HDP'ye diyetini ödüyor.

Numan Kurtulmuş'tan muhalefete 'adaylık' sorusu.

​Nebati'den enflasyon açıklaması: Cumhurbaşkanı'mıza söz verdim.

​Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme adımları.

​Bakan Nebati'den asgari ücret açıklaması.

Ceyhan'daki kuyu ile aynı yıl kapatılmıştı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan merakla beklenen rakamı açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.