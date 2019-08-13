Dünya İngiltere ile ABDnin gündeminde İran ve Hong Kongdaki gelişmeler
AVRUPA

İngiltere ile ABD'nin gündeminde: İran ​ve Hong Kong'daki gelişmeler

İngiltere ile ABD'nin gündeminde: İran ve Hong Kong'daki gelişmeler

İngiltere Başbakanı Johnson, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile İran ve Hong Kong'un da aralarında bulunduğu bir dizi konuyu ele aldı. Toplantıda Hong Kong'daki gelişmeler, İran ile Hürmüz Körfezinde yaşanan gerilim ve İngiltere'nin 5G altyapısı konuları görüşüldü. Ayrıca İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından iki ülkenin ticari ilişkilerinin durumu ile İngiltere'nin ABD ile kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması yapma kararlılığı da gündeme getirildi.

Haber Merkezi AA
İngiltere Başbakanı Boris Johnson.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile İran ve Hong Kong’un da aralarında bulunduğu bir dizi konuyu görüştü.

  • Başbakanlık ofisi "10 Numara"dan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Johnson’ın, bugün İngiliz yetkililer ile Bolton arasında Londra’da yapılan bir toplantıya katıldığı bildirildi.

Açıklamaya göre, toplantıda İran ile Hürmüz Körfezinde yaşanan gerilim, Hong Kong’daki gelişmeler ile İngiltere’nin 5G altyapısı konuları ele alındı.

Toplantıda İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmasının (Brexit) ardından iki ülkenin ticari ilişkilerinin alacağı şekil ile İngiltere’nin ABD ile kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması yapma kararlılığı da gündeme geldi.

Öte yandan Johnson’ın ABD Başkanı Donald Trump ile de bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

İran ile gerilim

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.

  • İranlı yetkililer ise Grace 1 adlı tankerin bırakılmasını aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.
Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzatmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerini Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

İngiltere, Hürmüz Körfezi'ne ilave bir savaş gemisi göndermiş, bölgede gemilerin geçiş güvenliğini sağlamak üzere ABD ile ortak hareket etme kararı almıştı.

5G krizi

İngiltere'nin 5G altyapısında Çin'in Huawei şirketinin rol almasına yönelik planların basına yansıması İngiltere ile ABD arasında gerilime yol açmıştı. Dönemin Başbakanı Theresa May, bu konuda basına bilgi sızdırdığı gerekçesiyle Savunma Bakanı Gavin Williamson'ın istifasını istemişti.

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Williamson, Johnson'ın Başbakan olmasıyla yeniden kabineye alınarak Eğitim Bakanlığına getirilmişti.

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