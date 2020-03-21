Dünya İngiltere işe gidemeyenlere de maaş verecek
KORONAVİRÜS

İngiltere işe gidemeyenlere de maaş verecek

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak "İş yerlerine gidemeyen çalışanların maaşlarının yüzde 80'i, ayda 2 bin 500 sterline kadar hükümet tarafından karşılanacak" dedi.

Haber Merkezi AA
İngiltere'de işe gidemeyenler de maaş alabilecek.
İngiltere'de işe gidemeyenler de maaş alabilecek.

İngiltere koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine karşı alınan önlemler kapsamında, ülke tarihinde ilk kez iş yerlerine gidemeyen çalışanların maaşının yüzde 80'inin ayda 2 bin 500 sterline kadar devlet tarafından karşılanacağını duyurdu. İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, insanların işlerini kaybetmekten endişe duyduğunu bildiklerini, salgına karşı uygulanacak ekonomik müdahalenin insanların işlerini ve gelirlerini de koruyacağını açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle 60 Ukrayna vatandaşı ülkelerine döndü
FOTOĞRAF 8
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Koronavirüs salgını nedeniyle Ukrayna'ya dönmek isteyen 60 Ukrayna vatandaşı, Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan limana geldi.
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'Vilnius' isimli gemi, saat 01.30 sıralarında Karasu Limanı’na geldi.
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Gemi, içindeki 73 yolcu ile 3 gemi personeli kontrolden geçirildikten sonra saat 05.00 sıralarında limana alındı.
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Saat 05.30 sıralarında ise Ukrayna’ya gitmek için limana gelen 60 yolcu, gemiye alınmaya başlandı.
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Gemi saat 08.00 sıralarında Odessa’ya gitmek için hareket etti.
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Türkiye'deki 60 Ukrayna vatandaşı, dünya genelinde görülen koronavirüs salgını nedeniyle Sakarya'nın Karasu ilçesindeki limana yanaşan gemiyle ülkelerine döndü.​
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Türkiye'deki 60 Ukrayna vatandaşı, dünya genelinde görülen koronavirüs salgını nedeniyle Sakarya'nın Karasu ilçesindeki limana yanaşan gemiyle ülkelerine döndü.​
Title
Türkiye'deki 60 Ukrayna vatandaşı, dünya genelinde görülen koronavirüs salgını nedeniyle Sakarya'nın Karasu ilçesindeki limana yanaşan gemiyle ülkelerine döndü.​
Koronavirüs salgını nedeniyle 60 Ukrayna vatandaşı ülkelerine döndü
Türkiye'deki 60 Ukrayna vatandaşı, dünya genelinde görülen koronavirüs salgını nedeniyle Sakarya'nın Karasu ilçesindeki limana yanaşan gemiyle ülkelerine döndü.

Sunak, ülke tarihinde ilk kez hükümetin vatandaşların maaşlarına yardım etmeye yönelik adım atacağını belirterek, şunları kaydetti:

  • "İş yerlerine gidemeyen çalışanların maaşlarının yüzde 80'i, ayda 2 bin 500 sterline kadar hükümet tarafından karşılanacak. Bu, ortalama gelirin üzerinde ve elbette işverenler istedikleri takdirde maaşları artırabilirler. Bu, İngiltere'deki çalışanların, işverenlerinin onlara ödeme yapabilecek durumda olmasa bile işlerini koruyabilecekleri ve maaşlarının en az yüzde 80'inin ödenebileceği anlamına geliyor."

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Söz konusu programın başlangıçta en az 3 ay süreceğine işaret eden Sunak, uygulamanın gerektiği takdirde uzatılacağını bildirdi.

KDV'ler de erteleniyor

Sunak, vergi sistemi aracılığıyla daha fazla nakit akışı desteği de sağlayacaklarını ifade ederek, işletmelerin çalışanlara ödeme yapması ve işlerini sürdürmelerine yardımcı olmak için KDV ödemelerini bir sonraki çeyreğe ertelediklerini açıkladı.

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