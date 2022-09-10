İngiltere Kraliçe 2. Elizabeth için yasta: Bir devrin sonu

İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda tahta çıkan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, başta Soğuk Savaş olmak üzere Falkland Savaşı, Berlin Duvarı’nın yıkılması, Sovyetler Birliği’nin çöküşü, Arap-İsrail Savaşı, Süveyş krizi, İngiltere’nin küresel üstünlüğünü ABD’ye kaptırması ve en son Rusya-Ukrayna Savaşı gibi onlarca kritik döneme şahitlik etti, bu süreçlerin tamamında ülkesini yönetti. 70 yıllık taht hayatında Winston Churchill’den Liz Truss’a kadar toplam 15 İngiliz başbakanı gören ve ülke tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanına sahip Elizabeth’in ölümü, İngiltere’de bir dönemin sonu olarak değerlendiriliyor. Önceki gün hayatını kaybeden Kraliçe’nin ardından ‘Londra Köprüsü Operasyonu’ olarak bilinen cenaze süreci başladı. Tahtın yeni sahibi Kral 3. Charles, dün Buckingham Sarayı önünde halkı selamladı. Charles’ın hükümdarlığı bugün resmen ilan edilecek.

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Kraliçe 2. Elizabeth

TABUTA HÜKÜMRANLIK SEMBOLLERİ KOYULACAK

Ölüm haberinin ardından ülkede 10 günlük ulusal yas süreci başladı. Kraliyet konutları ve hükümet binalarındaki bayraklar yarıya indirilirken, kültür ve spor etkinlikleri iptal edildi. İngiliz yayın kuruluşu BBC’nin tüm logoları kırmızıdan siyaha çevrildi ve sunucuları siyah kıyafetler giyerek yayınlara çıkmaya başladı. İngiltere’de Premier Lig, Championship ve diğer alt liglerde bu hafta sonu oynanacak tüm maçlar da Kraliçe’nin ölümü sebebiyle ertelendi. 96 yaşında hayatını kaybeden Elizabeth’in cenaze töreniyle ilgili henüz resmî açıklama yapılmasa da, cenazenin önce İskoçya’daki Balmoral Kalesi’nden Londra’daki Buckingham Sarayı’na taşınması ve burada 5 gün kalması bekleniyor. Tabut Buckingham Sarayı’ndan Westminster Sarayı’na askeri törenle götürülecek. Westminster Hall’a geldiğinde, tabutun üstüne Kraliyet Arması, İmparatorluk Tacı, Hükümdarlık Asası ve Küresi yerleştirilecek.

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EŞİNİN YANINA GÖMÜLECEK

Tören günü, Kraliçe’nin tabutunun Westminster’dan kiliseye taşınmasıyla başlayacak. Cenaze töreninin ardından Kraliçe’nin tabutu cenaze arabasıyla Windsor’a götürülecek. Geçit törenine kraliyet ailesi üyeleri katılacak. Halk da bu töreni etraftaki sokaklardan ve parklara kurulması beklenen büyük ekranlardan izleyebilecek. Tabutun son yolculuğu Windsor Kalesi’ndeki Aziz George Şapeli’ne olacak ve burada, geçen yıl vefat eden eşi Prens Philip ve babası Kral 6. George’un yanında toprağa verilecek. Tabut yerine yerleştirildikten sonra kısa bir tören düzenlenecek ve ardından mekân ziyarete açılacak. Dünyanın dört bir yanından liderler, bu törende kraliyet ailesine eşlik etmeleri için davet edilecek. İngiltere’den üst düzey siyasetçiler ve eski başbakanlar da orada bulunacak.

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Kral 3. Charles

YENİ KRAL HALKI SELAMLADI

Öte yandan dün İskoçya’dan Londra’ya dönen Kral 3. Charles, Buckingham Sarayı önünde halkı selamladı, taziye ve tebrikleri kabul etti. İngiltere’de tahta geçen en yaşlı (73) isim unvanına sahip Charles, hakkında çıkan çok sayıda yolsuzluk iddiası nedeniyle İngiliz halkının güvenmediği bir isim. Ancak Kraliçe’nin en büyük oğlu olması dolayısıyla tahtın bir numaralı varisiydi. Charles’ın yeni hükümdar olduğu, bugün Londra’daki St James Sarayı’nda düzenlenecek törenle resmen ilan edilecek. Bu toplantıda Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümü açıklanacak ve yeni hükümdarın ilanı sesli olarak okunacak. Ayrıca Charles’ın kral olduğu İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler’de de ilan edilecek. Yasın ilk gününde Londra’daki Hyde Park ve Tower Hill’de tören, silah selamı ve ulusal bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması bekleniyor. İlerleyen günlerde Kral Charles’ın başbakanla ilk kez görüşmesi ve İngiliz Milletler Topluluğu’na seslenen bir konuşma yapması planlanıyor. 10 günlük yasın bitmesinden sonra ise Kral Charles’ın taç giyme törenleri yapılacak.

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Tahta çıkan en yaşlı isim

Kraliçe 2. Elizabeth’in hayatını kaybetmesiyle, en büyük oğlu Prens Charles, tahtın yeni sahibi oldu. Tam adı, Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor olan Kral, 14 Kasım 1948 tarihinde Buckingham Sarayı’nda dünyaya geldi. Prenses Elizabeth ve Prens Philip’in ilk çocuğuydu. O doğduktan dört yıl sonra annesi kraliçe olarak tahta çıktı. Galler Dili ve Tarihi eğitimi alan Kral, Hava Kuvvetleri ve Kraliyet Donanması’nda hizmet verdi. 1981’de İngiliz soylu ailesine mensup Diana Spencer ile evlendi. Bu evlilikten Prens William ve Prens Harry dünyaya geldi. Galler Prensi Charles’ın 1989 yılında Camilla Parker Bowles ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıkınca ikili 1996 yılında resmen boşandı. Prens, 2005 yılında Camilla ile evlendi. Adı sık sık kurduğu vakıflar üzerinden yaptığı iddia edilen yolsuzluklarla anılan 73 yaşındaki Charles, İngiltere’de tahta çıkan en yaşlı isim oldu.

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16 ülkenin devlet başkanıydı

Elizabeth, 1953 yılındaki taç giyme töreninde İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika, Pakistan ve Seylan’dan (daha sonra ismi Sri Lanka oldu) 7 ülkenin kraliçesi oldu. 2. Elizabeth, saltanatı boyunca toplamda 32 ülkenin devlet başkanı oldu. Fiji 1987 yılında, Mauritius 1992, Barbados 2021 yılında cumhuriyet oldu. Kraliçe, dünyaya gözlerini yumduğunda ise düğünde Antigua ve Barbuda, Avustralya, Bahamalar, Belize, Kanada, Grenada, Jamaika, Yeni Zelanda, Papua Yeni Gine, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Solomon Adaları ve Tuvalu’nun Kraliçesi, Milletler Topluluğu’nun da (Commonwealth of Nations) başındaki isimdi. Kraliçe 2. Elizabeth’in en kısa saltanatı Kenya, günümüz Tanzanya’sının eski ismi Tanganika ve Uganda oldu. İngiltere’den bağımsızlığını ilan eden bu ülkeler, 1 sene sonra cumhuriyet ilan etti.

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Türkiye’yi üç kez ziyaret etti

Görev süresi boyunca, 110’dan fazla ülkeyi ziyaret eden Kraliçe Elizabeth, “dünyanın en çok seyahat eden devlet başkanı” unvanına sahipti. Ancak İngiltere’de pasaportlar Kraliçe adına düzenlendiği için, Kraliçe Elizabeth’in pasaportu bulunmuyordu. 2. Elizabeth, tahtta bulunduğu süre boyunca, 1961, 1971 ve 2008’de Türkiye’ye resmi ziyaretler gerçekleştirdi, Ankara, İstanbul, İzmir, Kuşadası ve Bursa gibi şehirleri gezdi.

DÜNYA Kraliçe II. Elizabeth için ülke genelinde top atışları yapıldı

DÜNYA İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth 96 yaşında hayatını kaybetti