İngiltere Maliye Bakanı enflasyonda düşüş görmek için 'sabır' istedi

"Eğer ailelere yardımcı olacak, mortgage ve işletmeler üzerindeki baskıyı hafifleteceksek ekonomiyi yüksek enflasyona neden olan her faktörden kurtarmamız gerekiyor. Diğer ülkelerde faiz oranlarındaki artışların zaman içinde enflasyonu aşağı çektiğini görebilirsiniz. Bu, burada da olacak ama sabırlı olmalı ve rotamıza bağlı kalmalıyız"