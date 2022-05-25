Dünya İngiltere perakende devi 17 yıl sonra Rusyadan çekiliyor
AVRUPA

İngiltere perakende devi 17 yıl sonra Rusya'dan çekiliyor

İngiltere’nin önde gelen perakende zincirlerinden Marks&Spencer (M&S) Ukrayna'nın işgalinin ardından Rusya pazarından tamamen çıkacağını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İngiltere perakende devi 17 yıl sonra Rusyadan çekiliyor
Marks and Spencer 17 yıl sonra Rusya'dan çekildi

İngiliz perakende devi, Mart ayında Rusya'ya sevkiyatı durdurdu ancak daha önce, yaklaşık 50 mağazanın açık olduğu karmaşık franchise anlaşmalarının tamamen geri çekilmesini engellediğini söyledi.

Şirket, küresel tedarik sorunları ve işgücü sıkıntısı nedeniyle artan gıda maliyetleriyle karşı karşıya olduğunu, fabrika, nakliye ve navlun maliyetlerinin yanı sıra Çin'de devam eden tedarik sorunlarının giyim ve ev işleri üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.

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Savaşın başında Rusya'dan çekilmediği için eleştirilen M&S, çıkışından itibaren 31 milyon sterlinlik bir zararla karşı karşıya kaldığını da ekledi.

Tepkilere dayanamadılar: Bir otomobil devi daha Rusya'dan çekiliyor
FOTOĞRAF 75
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Rusya Ukrayna savaşının ardından Toyota, Nissan, Honda ve Mazda ülkedeki faaliyetlerini durdurdu. Fakat başta Renault olmak üzere bazı markalar üretime devam etti. Bu süre zarfında büyük eleştirilere maruz kalan Fransız otomobil devi, kararını gözden geçirmek zorunda kaldı.
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Açıklamada, Renault'un Rusya'nın en büyük otomobil üreticisi olan AvtoVAZ'daki yüzde 69'luk hissesiyle ilgili tüm muhtemel seçenekleri de değerlendirdiği belirtildi. AvtoVAZ, Lada marka otomobilleri üretiyor. Otomobil üretiminden kazandığı gelirin yüzde 8'ini Rusya'dan elde eden Renault, bu ülkede faaliyetlerinin durdurulması sonucunda faaliyet kar marjını da yüzde 4'ten yüzde 3'e revize etti.
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Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski dün video konferans yoluyla Fransa Parlamentosuna hitabında, Fransız şirketleri Renault, Auchan ve Leroy Merlin'in \"Rusya'nın savaşının sponsoru\" olmayı Rusya'yı finanse etmeyi bırakması gerektiğini belirtmişti.
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Rusya’ya uygulanan yaptırımlar ülkeyi adeta bir zaman tünelinden geçirerek 32 yıl geriye taşıdı.
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İlk kez 31 Aralık 1990’da Moskova’da Rus halkına kapılarını açan McDonald’s ülkedeki 850 şubesini kapatma kararı aldı.
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Gıda devi Nestle, tütün şirketi Philip Morris ve elektronik üreticisi Sony, Rusya'daki ticari faaliyetlerini askıya alan şirketler listesine eklendi.
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İşte Rusya'daki faaliyetlerini dondurma veya çekilme kararı alan şirketler..
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Coca-Cola
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Danone
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Nestle
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P&G
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KFC
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Pizza Hut
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Starbucks
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PepsiCo
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Unilever
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IBM
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Microsoft
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Apple
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Adobe
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AMD
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Amazon,
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Amerikan Express
Title
Autodesk
Title
Cisco
Title
Dell
Title
Dropbox
Title
Ericsson
Title
Epic Games
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HP
Title
Intel
Title
Lenovo
Title
Linkedin
Title
Nvidia
Title
Oracle
Title
Panasonic
Title
PayPal
Title
Samsung Pay
Title
Webmoney
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Audi
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BMW
Title
Boeing
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Chevrolet
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Cadillac
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Embraer
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FedEx
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Ford
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General Motors
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Harley Davidson
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Mercedes-Benz
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Porsche
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Rolls-Royce
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Skoda
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Volvo
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Scania
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Suzuki
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Volkswagen
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Continental
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Ferrari
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Megogo
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Netflix
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Paramount
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Parimatch
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Sony
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Universal Pictures
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Warner Bros
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IKEA
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Lego
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Swarovsk
Title
Shell
Title
BP
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General Electric
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Universal Music
Title
Rolex
Title
Lamborghini
Tepkilere dayanamadılar: Bir otomobil devi daha Rusya'dan çekiliyor
Moskova'da faaliyetlerine devam etmesi nedeniyle sert eleştirilerin hedefi olan Fransız otomobil üreticisi Renault, Rusya'daki üretim faaliyetlerini askıya aldı. Şirketten yapılan açıklamada, "Renault Grubu'nun Moskova'daki üretim tesisindeki faaliyetleri bugün itibarıyla askıya alındı" ifadesi kullanıldı. İşte Rusya'dan çekilme kararı alan markalar..

M&S'nin Rusya'da 1.200 çalışanı ve FiBA adlı bir Türk şirketi tarafından işletilen 48 mağazası bulunuyor.

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