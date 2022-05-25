İngiltere perakende devi 17 yıl sonra Rusya'dan çekiliyor

İngiliz perakende devi, Mart ayında Rusya'ya sevkiyatı durdurdu ancak daha önce, yaklaşık 50 mağazanın açık olduğu karmaşık franchise anlaşmalarının tamamen geri çekilmesini engellediğini söyledi.
Şirket, küresel tedarik sorunları ve işgücü sıkıntısı nedeniyle artan gıda maliyetleriyle karşı karşıya olduğunu, fabrika, nakliye ve navlun maliyetlerinin yanı sıra Çin'de devam eden tedarik sorunlarının giyim ve ev işleri üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi.
Savaşın başında Rusya'dan çekilmediği için eleştirilen M&S, çıkışından itibaren 31 milyon sterlinlik bir zararla karşı karşıya kaldığını da ekledi.
M&S'nin Rusya'da 1.200 çalışanı ve FiBA adlı bir Türk şirketi tarafından işletilen 48 mağazası bulunuyor.
Starbucks, Coca Cola, Levi's ve Apple gibi yüzlerce uluslararası marka, Şubat ayında Ukrayna'nın işgalinden bu yana Rusya'dan ayrıldı. Bu ayın başlarında fast food devi McDonald's, 30 yıldan uzun bir süre sonra ülkeden çekildiğini ve restoranlarını yerel bir alıcıya sattığını duyurdu.