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İngiltere Prensesi Kate aylar sonra ortaya çıktı

Beş ay sonra ilk kez kamuoyunun karşısına çıkan Kate Middleton, çocuklarıyla görüntülendi. Galler Prensesi Kate, beş ay önce kanser teşhisi konduktan sonra ilk kez halka açık bir etkinlikte görüldü. Tedavi süreci devam eden Prenses, iyileşme yolunda olduğunu ifade etti.

14:43 - 15/06/2024 Cumartesi
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Galler Prensesi Kate Middleton
Galler Prensesi Kate Middleton
İngiltere
'de her yıl haziran ayında gerçekleştirilen İngiliz monarşisinin resmi doğum günü kutlamaları başladı.

Galler Prensesi Kate Middleton'ın ise bu kutlamalara katılıp katılmayacağı merak ediliyordu.


Middleton kutlamalara katılmaya karar verdi ve kanser olduğunu açıklamasının ardından ilk kez kamuoyunun karşısına çıkacak.


Prenses, eşi Prens William ve üç çocuğuyla birlikte Buckingham Sarayı'na geldi.



İlk görüntü


Galler prensesi Çocukları ile birlikte at arabasında görüntülendi. Caddeleri dolduran kalabalık at arabası geçerken el salladı ve tezahürat yaptı.


İyileşmek için zaman ihtiyacı var


Prenses, tören öncesi "Bu hafta sonu ailemle İngiltere'nin resmi doğum günü törenine ve yaz boyunca birkaç resmi etkinliğe katılmayı dört gözle bekliyorum ancak henüz tehlikenin geçmediğini de biliyorum." açıklaması yapmıştı.



İyileşmek için zamana ihtiyacı olduğunu belirten Prenses Kate ile ilgili Buckingham Sarayı Sözcüsü de bir açıklama yaptı.


Sözcü, "Kral, Prenses'in yarınki etkinliğe katılmasından mutluluk duyuyor ve yarının tüm detaylarını sabırsızlıkla bekliyor" diye konuştu.





#İngiltere
#Prenses Kate
#Kraliyet
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