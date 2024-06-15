İngiltere Prensesi Kate aylar sonra ortaya çıktı

İngiltere 'de her yıl haziran ayında gerçekleştirilen İngiliz monarşisinin resmi doğum günü kutlamaları başladı.





Galler Prensesi Kate Middleton'ın ise bu kutlamalara katılıp katılmayacağı merak ediliyordu.





Middleton kutlamalara katılmaya karar verdi ve kanser olduğunu açıklamasının ardından ilk kez kamuoyunun karşısına çıkacak.





Prenses, eşi Prens William ve üç çocuğuyla birlikte Buckingham Sarayı'na geldi.









İlk görüntü





Galler prensesi Çocukları ile birlikte at arabasında görüntülendi. Caddeleri dolduran kalabalık at arabası geçerken el salladı ve tezahürat yaptı.





İyileşmek için zaman ihtiyacı var





Prenses, tören öncesi "Bu hafta sonu ailemle İngiltere'nin resmi doğum günü törenine ve yaz boyunca birkaç resmi etkinliğe katılmayı dört gözle bekliyorum ancak henüz tehlikenin geçmediğini de biliyorum." açıklaması yapmıştı.









İyileşmek için zamana ihtiyacı olduğunu belirten Prenses Kate ile ilgili Buckingham Sarayı Sözcüsü de bir açıklama yaptı.





Sözcü, "Kral, Prenses'in yarınki etkinliğe katılmasından mutluluk duyuyor ve yarının tüm detaylarını sabırsızlıkla bekliyor" diye konuştu.















