İngiltere sağlık sistemi 'en zorlu kışı' yaşıyor

İngiltere'de hastaların ambulans bekleme süreleri ve acil servislerdeki bekleyişi rekor seviyelere ulaşırken hastanelerdeki yüksek yatak doluluk oranlarıyla sağlık sistemi bugüne kadarki "en zorlu kışı" yaşıyor.

Rutin tedavi için bekleyen hastaların sayısının 7 milyonu geçtiği İngiltere'de, kış aylarında Kovid-19 ve grip salgınında artan vakalar, uzun süredir baskı altında olan sağlık sistemini çökme noktasına getirdi.

Özellikle hastanelerdeki yatak doluluk oranlarının yüksek olması sebebiyle hem hastaların acil servislerdeki bekleme süreleri hem de acil servislerin önünde veya hastane otoparklarında oldukça uzun süre bekleyen ambulansların sayısı kış aylarında ciddi artış gösterdi.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) verilerine göre, Kasım 2022'de 37 bin 837 hasta, acil serviste 12 saatten fazla bekledi. Bu sayı, Kasım 2021'de 10 bin 646 olarak kayıtlara geçmişti.

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Ambulans hizmetinde ciddi aksamalar meydana geldi

Öte yandan, hastaların acil durumlarda ambulans hizmeti için 15-20 saati bulan uzun bekleyişi, sağlık sisteminin içinde bulunduğu krizi gözler önüne serdi.

İngiltere'de sağlık verilerine göre, halen hastanelerdeki 8 yataktan 1'inde Kovid-19 ve grip hastaları tedavi görüyor.

Hükümet, hastanelerde yataklı tedavi gerekmeyen hastaları taburcu ederek yatak doluluk oranlarını azaltma sözü verdi.

Acil servislerdeki gecikmelerin haftada 500 ölüme yol açtığı öne sürüldü

İngiltere'de üst düzey bir sağlık yetkilisinin, hafta başında yaptığı açıklamada, acil bakım hizmetlerindeki bekleme sürelerinin haftada 500 ölüme neden olduğunu öne sürmesi, ülkenin gündemine oturdu.

Acil tıp doktorları birliği Royal College of Emergency Medicine'ın başkanı Dr. Adrian Boyle, geçen ay acil servislerde "bugüne kadarki en uzun bekleme süresinin" kaydedildiğini bildirdi.

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Ayrıca, geçen ay hastanelerdeki yatak doluluk oranında “bugüne kadarki en yüksek seviyeye” ulaşıldığına dikkati çeken Boyle, şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda uzun beklemeler açısından gördüğümüz şey, artan ölüm oranıyla ilişkilendiriliyor ve her hafta acil servislerdeki gecikmeler ve sorunların bir sonucu olarak 500 civarı kişinin öldüğünü düşünüyoruz."

Doktorlar, sistemdeki krizle ilgili Başbakan'a 'acil toplantı' çağrısında bulundu

Ülkede sağlık sisteminde kilit öneme sahip doktorlar, Başbakan Rishi Sunak'a parlamentonun Noel tatiline son verip sağlık sistemindeki krize ilişkin "acil toplantı" yapılması çağrısında bulundu.

İngiltere Doktorlar Birliği (DAUK), Başbakan'a yazdıkları açık mektupta, 9 Ocak'a kadar tatilde olan milletvekillerinin parlamentoya geri dönmelerini ve sağlık sisteminde yaşanan krizi bir an önce ele almalarını istedi.

Tecrübeli NHS personelinin, "sağlık sisteminde bugüne kadar görülmemiş derecede bir kriz" olduğunu bildirdikleri aktarılan mektupta, doktorlarının acil servislerdeki kaotik durum ve standartların altındaki hasta koşullarına ilişkin paylaşımlarının "üzüntü verici" olduğu kaydedildi.

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Eczacılar 'ilaçlarda kıtlık uyarısı' yaptı

İngiltere'de eczaneler birliği, grip ve türevi solunum yolu rahatsızlıklarında artışın yaşandığı kış aylarında "öksürük ve soğuk algınlığı ilaçlarında kıtlık" uyarısında bulundu.

İngiltere Bağımsız Çoklu Eczaneler Birliği (AIMp) Başkanı Dr. Leyla Hannbeck, eczacıların en temel ve yaygın soğuk algınlığı ve grip ilaçlarını temin etmek için mücadele verdiğini belirtti.

Hannbeck, reçetesiz satılan ilaçlar arasında yer alan boğaz pastilleri, öksürük ilaçları ve bazı ağrı kesicilerde tedarik sorunu olduğunu; daha önce bu düzeyde bir ilaç kıtlığı görmediklerini söyledi.

Bu kış soğuk algınlığı ve grip vakalarındaki artış nedeniyle söz konusu ilaçlara talebin yüksek olduğunu aktaran Hannbeck, eczanelerdeki ilaç eksikliğinin sağlık sistemi üzerindeki baskıyı artırabileceği konusunda uyarıda bulundu.

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Sağlık Bakanı, krizden 'Kovid-19 ve grip salgınını' sorumlu tuttu

İngiltere Sağlık Bakanı Steve Barclay, uzun saatler süren ambulans bekleme sürelerinin "kabul edilemez” olduğu açıklamasında bulundu ancak sağlık sistemi üzerindeki ciddi baskı nedeni olarak Kovid-19 ve grip salgınına işaret etti.

Buna karşılık, İngiliz Tabipler Birliği (BMA) ise hükümetin "siyasi tercihlerinin" hastaların "gereksiz yere ölmesine" yol açtığı değerlendirmesinde bulundu.

BMA Konseyi Başkanı Prof. Dr. Philip Banfield, şu açıklamada bulundu:

"İngiliz Tabipler Birliği defalarca hükümeti oturup sağlık hizmetimiz üzerindeki baskılar hakkında konuşmaya davet etti ancak sessizlikleri sağır edici. Kendi Sağlık Bakanı (Barclay) bu krizin nasıl çözülebileceğini tartışmazken Başbakan'ın Yeni Yıl mesajında NHS'yi desteklemekten bahsetmesi samimiyetsiz."

DÜNYA İngiltere’de sağlık sistemi alarm veriyor: Hastalar onlarca saat bekletiliyor