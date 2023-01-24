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Dünya

İngiltere sağlık sistemindeki krizi aşamıyor: Binlerce çalışan greve gitmeye hazırlanıyor

Sağlık sisteminin en zorlu kışı yaşadığı İngiltere'de acil servisin önündeki gecikmelerden dolayı 500 kişi hayatını kaybetti. Aralık ayında 12 saatten fazla sağlık hizmeti bekleyen İngiliz sayısı 54 bin 532 olurken binlerce sağlık çalışanı greve gitmeye hazırlanıyor.

11:25 . 24/01/2023 Salı
Yeni Şafak
İngiltere'de birçok hastanede olağanüstü durum ilan edildi.

İngiltere'de birçok hastanede olağanüstü durum ilan edildi.

İngiltere'de hastaların ambulans bekleme süreleri ve acil servislerdeki bekleyişi rekor seviyelere ulaşırken hastanelerdeki yatak doluluk oranlarıyla sağlık sistemi bugüne kadarki 'en zorlu kışı' yaşıyor.

GECİKMELERDEN DOLAYI HAFTADA 500 KİŞİ HAYATINI KAYBEDİYOR

Acil servisin önündeki gecikmelerden dolayı haftada 500 kişinin öldüğü ülkede, Aralık ayında 12 saatten fazla sağlık hizmeti bekleyen İngiliz sayısı 54 bin 532 oldu.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) Aralık 2022 verilerine göre, kalp krizi veya felç gibi acil durumlu hastalar, bir ambulansın gelmesi için 1,5 saatten fazla bekledi. Çalışanlar bazı zamanlar 18 saat mesai yaptıklarını, fakat karşılığını alamadıklarını belirtti. Yoğun şartlardan dolayı birçok çalışan başka sektöre geçiş yapıyor.

BİNLERCE SAĞLIK ÇALIŞANI GREVE GİDİYOR

İngiltere ve Galler'de maaş anlaşmazlıkları nedeniyle binlerce ambulans çalışanı greve başladı. Ayrıca 6 Şubat'ta ambulans çalışanları, İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti tarihindeki en büyüğü olması beklenen grevde binlerce hemşireye eşlik edecek.



#İngiltere
#hastane
#birleşik krallık
36 dakika önce
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İngiltere sağlık sistemindeki krizi aşamıyor: Binlerce çalışan greve gitmeye hazırlanıyor
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