İngiltere sağlık sistemindeki krizi aşamıyor: Binlerce çalışan greve gitmeye hazırlanıyor

Acil servisin önündeki gecikmelerden dolayı haftada 500 kişinin öldüğü ülkede, Aralık ayında 12 saatten fazla sağlık hizmeti bekleyen İngiliz sayısı 54 bin 532 oldu.

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) Aralık 2022 verilerine göre, kalp krizi veya felç gibi acil durumlu hastalar, bir ambulansın gelmesi için 1,5 saatten fazla bekledi. Çalışanlar bazı zamanlar 18 saat mesai yaptıklarını, fakat karşılığını alamadıklarını belirtti. Yoğun şartlardan dolayı birçok çalışan başka sektöre geçiş yapıyor.