İngiltere Savunma Bakanı Shapps NATO savunma harcamaları hedefinin artırılması çağrısında bulundu

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, İngiliz Sky News yayınında katıldığı programda, NATO üyelerinin savunma harcamaları hedefine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Shapps, GSYİH'nin yüzde 2'sine denk gelen mevcut savunma harcamaları hedefinin artırılmasına işaret ederek, "Şimdi bunun (hedefin) yüzde 2,5 olması gerektiğini düşündüğümüzü söylüyoruz. Daha tehlikeli bir dünyada bunun mantıklı olacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın, bu yaz ABD'nin başkenti Washington'da yapılacak NATO Zirvesi'nde bu konuyu gündeme getireceğini söyleyen Shapps, "Yüzde 2,5'in yeni hedef olması gerektiğini düşünüyoruz. Eğer herkes bunu yaparsa bu, NATO'nun savunma bütçesine yılda 135 milyar sterlinlik gerçek fark yaratacak." dedi.
Sunak, dün yaptığı açıklamada, ülkesinin savunma harcamalarını 2030'a kadar GSYİH'nin yüzde 2,5'ine çıkaracağını bildirmişti.