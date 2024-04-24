İngiltere Savunma Bakanı Shapps NATO savunma harcamaları hedefinin artırılması çağrısında bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Romanya ikili ilişkileri ile küresel ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede terör başta olmak üzere küresel ve bölgesel meydan okumalar karşısında NATO ülkelerinin güvenlik ve çıkarlarına hizmet edecek bir genel sekreterin seçilmesi gerektiğini ifade ettiği de bildirildi.