İngiltere ve ABD Dışişleri Bakanlarından ortak Sudan açıklaması

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken,
İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afrika ve Arap ülkeleri ile diğer paydaşlarla Sudan'da sivil yönetim için işbirliği içinde çalışacaklarını bildirdi.
İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Blinken ve Cleverly, Sudan'daki çatışmalara ilişkin ortak açıklamada bulundu.
Cleverly, İngiltere hükümetinin birinci önceliğinin İngiliz vatandaşlarının güvenliği olduğunu belirterek bu ülkedeki İngiliz Büyükelçiliği çalışanlarının güvende olduğunu, Sudan'daki İngiliz vatandaşlarına ihtiyaç duyulan tüm desteğin verileceğini vurguladı.
'Ortak bir derin endişe var'
Orgeneral Burhan ile Orgeneral Dagalu'nun savaşmayanlar, siviller ve üçüncü ülke vatandaşlarının korunması konusunda görüş birliğine sahip olduğunu kaydeden Blinken, şöyle devam etti:
- "Tüm ortaklarımız arasında acil bir ateşkes yapılması ve müzakerelere dönülmesi konusunda güçlü bir görüş birliği var. Müzakereler, Sudan'ı tamamen sivil yönetime geçiş yoluna sokma konusunda çok umut vericiydi. Sudan'daki insanlar ordunun kışlasına dönmesini istiyor, demokrasi istiyor, sivillerin yönettiği bir hükümet istiyor. Sudan'ın bu yola geri dönmesi gerekiyor."
Blinken, ABD'nin Hartum Büyükelçiliği çalışanları ve Sudan'daki ABD vatandaşlarıyla da güvenlikleri konusunda yakın temas halinde olduklarını ifade etti.
Sudan'da ordu ile HDK arasındaki çatışmalar
Sudan'ın başkenti Hartum'da ve çeşitli şehirlerde, 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile milis güç HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.
Dünya Sağlık Örgütü, bölgedeki çatışmalarda en az 83 kişinin öldüğünü, 1126 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.