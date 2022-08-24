Dünya İngiltere yolcular Manş Tünelinde mahsur kaldı
AVRUPA

İngiltere yolcular Manş Tüneli’nde mahsur kaldı

İngiltere'de tren arızası nedeniyle Manş Tüneli'nde mahsur kalan yolcular saatlerce bekleyişin ardından tahliye edildi.Fransa’nın Calais kentinden İngiltere’nin Folkestone kentine giden bir yolcu treni İngiltere ile Fransa’yı denizden birbirine bağlayan Manş Tüneli’nde arıza yaptı. Trende saatlerce mahsur kalan yüzlerce yolcu, acil servis tüneline tahliye edildi.

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Haber Merkezi İHA
İngiltere yolcular Manş Tüneli’nde mahsur kaldı
İngiltere'de yolcular mahsur kaldı

İngiltere’de tren arızası nedeniyle Manş Tüneli’nde mahsur kalan yolcular saatlerce bekleyişin ardından tahliye edildi.
Fransa’nın Calais kentinden İngiltere’nin Folkestone kentine giden bir yolcu treni İngiltere ile Fransa’yı denizden birbirine bağlayan Manş Tüneli’nde arıza yaptı. Trende saatlerce mahsur kalan yüzlerce yolcu, acil servis tüneline tahliye edildi. Metrelerce uzunluktaki tünelde yürümek zorunda kalan yolcular, başka bir trene bindirilerek Folkestone terminaline götürüldü. Olayın ardından Demiryolu işletmecisi Eurotunnel Le Shuttle, yaşanan arıza nedeniyle yolculardan özür diledi.
Arızalanan trende bulunan 37 yaşındaki Sarah Fellows yaptığı açıklamada, "Servis tüneli korkunçtu. Felaket filmi gibiydi. Ne olduğunu anlamadan sonu görünmeyen bir yerde yürüyorsunuz. Hepimiz uzun kuyrukta denizin altında bekledik” dedi. Fellows, tünelde panikleyen bir kadının ağladığını, yalnız seyahat eden başka bir kadının ise panik atak geçirdiğini söyledi.
Dünyanın en uzun üçüncü demiryolu tüneli olan Manş Tüneli, ayrıca 37,9 kilometre ile dünyadaki en uzun sualtı geçişine sahip.

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