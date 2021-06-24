Dünya İngilterede abur cubur reklamlarının akşam 2100den önce yayınlanması yasaklandı
AVRUPA

İngiltere’de abur cubur reklamlarının akşam 21.00'den önce yayınlanması yasaklandı

İngiltere obezite ile mücadele kapsamında yeni bir yasak getirdi. Buna göre abur cubur reklamlarının televizyonda akşam 21.00’den önce yayınlanmasını yasaklandı. Söz konusu gıdalar arasında çikolata, hamburger, kek, dondurma, bisküvi, şekerli meyve suları ve cipslerin yanı sıra kahvaltılık gevrekler ve hazır yemekler de yer alıyor.

Haber Merkezi İHA
İngiltere’de abur cubur reklamlarının akşam 21.00den önce yayınlanması yasaklandı
İngiltere’de abur cubur reklamlarının akşam 21.00'dan önce yayınlanması yasaklandı.

İngiltere’de obezite ile mücadele kapsamında abur cubur reklamlarının televizyonda akşam 21.00’den önce yayınlanmasını yasaklandı.

İngiltere’de çocuklara yönelik abur cubur reklamlarına yeni kısıtlamalar getiriliyor. İngiltere hükümeti, ülke genelinde şeker, tuz ve yağ oranı yüksek ürünlerin reklamlarının televizyonda saat 21.00’den önce yayınlanmasını yasakladı. Söz konusu gıdalar arasında çikolata, hamburger, kek, dondurma, bisküvi, şekerli meyve suları ve cipslerin yanı sıra kahvaltılık gevrekler ve hazır yemekler de yer alıyor. İnternet üzerinden yapılan abur cubur reklamlarına da yeni kısıtlamalar getirilecek ancak bu reklamlara yönelik düzenlemelerle ilgili henüz detay verilmedi. Yeni düzenleme kapsamında, gelecek yılın sonundan itibaren abur cubur reklamlarının yalnızca 21.00-17.30 saatleri arasında televizyonda yayınlanmasına izin verilecek.

Söz konusu kısıtlamanın, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın ülke genelinde yetişkinlerin 4’te 1’inden fazlasını etkileyen obezite ile mücadeleyi hükümetin önceliği haline getirdiğini açıklamasının ardından getirildiği bildirildi.

Tamamen yasaklanması istenmişti

Geçtiğimiz yıl abur cuburlarla ilgili internet reklamlarının tamamen yasaklanması önerilmişti. Gıda şirketleri ise yılda 100 milyonlarca sterlin değerindeki abur cubur reklamını yasaklamanın orantısız olacağını söyleyerek, öneriye karşı çıkmıştı.

İngiltere'de obezite nedeniyle ölüm oranı sigaraya bağlı ölümleri geçti
DÜNYA
İngiltere'de obezite nedeniyle ölüm oranı sigaraya bağlı ölümleri geçti
Abone Ol Google News
Çaylar Bizim Gızdan

Çaylar 'Bizim Gız'dan

Şehirden köyüne döndü: Şalvarı ve yemenisiyle servis yapıyor.
Seni göndereceğim

'Seni göndereceğim'

Aziz Yıldırım suskunluğunu bozdu, Ali Koç'u topa tuttu.
İçişleri Bakanı Soylu: Otoyollarda hız limiti bir miktar artabilir

​Reuters: Libya Zirvesi'nde Türkiye-Rusya anlaştı.

​Sağlık Bakanlığı uygulanan toplam aşı sayısını açıkladı

​Yarın hizmete girecek iki ilin bir yıllık ihtiyacını karşılayacak

​FETÖ'cü firari sanıkların mal varlıklarına el konulacak.

Dört yıl önce hobi olarak başladı.
Yılmaz Özdil'den Uğur Dündar'a şiirli yanıt: Gerçekleri eğip bükme
Gündem

Yılmaz Özdil'den Uğur Dündar'a şiirli yanıt: Gerçekleri eğip bükme

Sözcü yazarları Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil arasında Artı1 TV'nin kuruluşuna yönelik iddia üzerine başlayan atışma devam ediyor. 'Hep yazmak olmaz bazen okumak lazım' başlıklı bir köşe yazısı kaleme alan ve şiir paylaşan Özdil, "Tek başına da olsa dayanmak gerekir" diyerek Dündar'a 'gerçekleri eğip bükme' çağrısı yaptı.
Bangladeş'in top mermilerinde Türk imzası: Çözümü de Türkiye'de buldular
Ekonomi

Bangladeş'in top mermilerinde Türk imzası: Çözümü de Türkiye'de buldular

Savunma, havacılık ve uzay sanayisinde namlu ve roket gövdesi gibi stratejik ürünlerde yerli ve milli çözümler geliştiren REPKON, Bangladeş'e önemli bir ihracat gerçekleştirecek. REPKON, Bangladeş‘te anahtar teslim 105 ve 155 milimetre top mermi gövdesi ve kovan üretim hattı kurulumu yapacak.
Antik dönemin kültür ve sanat merkeziydi: Ege ve Akdeniz'i birleştiren 'Knidos' ziyaretçilerini bekliyor
Hayat

Antik dönemin kültür ve sanat merkeziydi: Ege ve Akdeniz'i birleştiren 'Knidos' ziyaretçilerini bekliyor

Asırlara meydan okuyan görkemli yapılarıyla turistleri cezbeden, Ege ve Akdeniz'in birleştiği yerde birçok medeniyete ev sahipliği yapan, Muğla'nın Datça ilçesinde kuruluşu 4 bin yıl öncesine uzanan antik kentte kazı ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. Geçen yıl salgına rağmen 65 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladıklarını söyleyen Knidos Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ertekin Doksanaltı, "Bu yıl da gerekli önlemler alınarak ziyaretçileri kabul etmeye başladık. Hem deniz hem karadan yoğun bir ziyaretçi Knidos'a gelmeye başladı" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.