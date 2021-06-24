İngiltere’de abur cubur reklamlarının akşam 21.00'den önce yayınlanması yasaklandı

İngiltere’de obezite ile mücadele kapsamında abur cubur reklamlarının televizyonda akşam 21.00’den önce yayınlanmasını yasaklandı.
İngiltere’de çocuklara yönelik abur cubur reklamlarına yeni kısıtlamalar getiriliyor. İngiltere hükümeti, ülke genelinde şeker, tuz ve yağ oranı yüksek ürünlerin reklamlarının televizyonda saat 21.00’den önce yayınlanmasını yasakladı. Söz konusu gıdalar arasında çikolata, hamburger, kek, dondurma, bisküvi, şekerli meyve suları ve cipslerin yanı sıra kahvaltılık gevrekler ve hazır yemekler de yer alıyor. İnternet üzerinden yapılan abur cubur reklamlarına da yeni kısıtlamalar getirilecek ancak bu reklamlara yönelik düzenlemelerle ilgili henüz detay verilmedi. Yeni düzenleme kapsamında, gelecek yılın sonundan itibaren abur cubur reklamlarının yalnızca 21.00-17.30 saatleri arasında televizyonda yayınlanmasına izin verilecek.
Söz konusu kısıtlamanın, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın ülke genelinde yetişkinlerin 4’te 1’inden fazlasını etkileyen obezite ile mücadeleyi hükümetin önceliği haline getirdiğini açıklamasının ardından getirildiği bildirildi.
Tamamen yasaklanması istenmişti
Geçtiğimiz yıl abur cuburlarla ilgili internet reklamlarının tamamen yasaklanması önerilmişti. Gıda şirketleri ise yılda 100 milyonlarca sterlin değerindeki abur cubur reklamını yasaklamanın orantısız olacağını söyleyerek, öneriye karşı çıkmıştı.