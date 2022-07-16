Dünya İngilterede aşırı sıcak alarmı
AVRUPA

İngiltere’de aşırı sıcak alarmı!

İngiltere, tarihinin en sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya. Ülkenin meteoroloji merkezi Met Office’den yapılan açıklamaya göre gelecek hafta başında termometrelerde ilk kez 40 derece görülebilir.

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İngiltere’de aşırı sıcak alarmı!
İngiltere, tarihinin en sıcak günlerini yaşıyor.

İngiltere, tarihinin en sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya. Ülkenin meteoroloji merkezi Met Office’den yapılan açıklamaya göre gelecek hafta başında termometrelerde ilk kez 40 derece görülebilir. Ülkede kırmızı alarm ilan edilirken, söz konusu sıcaklığın insan yaşamı için riski oluşturduğunu belirten Met Office, vatandaşları gerekmediği sürece dışarıya çıkmamaları konusunda uyardı, okullar tatil edildi. 40 derecelik rekor sıcak havanın başkent Londra’dan Manchester’a kadar olan bölgede ve York vadisinde etkili olabileceği kaydedilirken Ulusal Sağlık Hizmeti’nin (NHS) şimdiden sıcaklıktan kaynaklanabilecek hastalıklar için hastanelerde hazırlık yaptığı ifade edildi. Ülkede bugüne kadar görülen en yüksek sıcaklık, 2019 yılında Cambridge’de 38,7 derece olarak kayıtlara girmişti.

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