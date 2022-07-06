İngiltere'de bagaj krizi: Kıyafetlerini parçalanmış halde buldular

İngilizler, seyahat endüstrisindeki sıkıntılar nedeniyle son haftalarda büyük bagaj sorunlarıyla karşı karşıya kaldı.
Karen Nowland ve eşi Manchester'dan Sri Lanka'ya gitmeden önce bagajlarını uçağa verdi ancak yolculuk bitince çanta ve içindeki kıyafetler parçalanmış halde ellerine geçti.
Karen olay hakkında Twitter'da şunları yazdı: "Eşimin çantasına bakın. Tişörtünü artık giyemeyecek."
YOLCULARIN BAŞINA İLK KEZ GELMİYOR
İngiltere'de 2019 yılında yine bir havayolu şirketi yolcunun bavulunu kaybetti ve başka bir yolcuya bagajını delinmiş bir şekilde verdi.
DÜNYA
Yerde kaldılar: Avrupa ve ABD’de havacılık sektöründe kriz yaşanıyor
DÜNYA
Avrupa'da hava yolları krizi yaşanıyor: Grevler ve personel eksiklikleri nedeniyle uçuş iptalleri kaosa neden oluyor
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Personelin greve gitmesi, çalışan sayısındaki eksiklikle birleşince Avrupa'da kaos manzaraları ortaya çıktı.<br><br>Görevli eksikliği, kendini İngiltere'deki havalimanlarında hissettiriyor.<br><br>Birleşik Krallık'ın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi British Airways, bugün Londra'daki Heathrow Havalimanı'ndan 100'den fazla uçuşunu iptal etti.<br><br>Gatwick Havalimanı'ndaki sorunlar nedeniyle Easy Jet ve Wizz Air de bazı uçuşlarını gerçekleştiremiyor.
İngiltere çıkışlı uçuşlara grev engeli<br>Gatwick Havalimanı çıkışlı iptal edilen uçuşlar arasında Kopenhag, Dubrovnik ve Nice uçuşları da bulunuyor.<br><br>Ayrıca İtalya'da, havalimanı trafik kontrol çalışanlarının grevleri nedeniyle İngiltere çıkışlı onlarca uçuş iptal edildi.
Bantta yoğunluk oluşturan valizler kamerada<br>Son dakikada yaşanan iptaller nedeniyle binlerce kişi, havalimanları beklemek zorunda kaldı.<br><br>Manchester Havalimanı'nda bantta yoğunluk oluşturan valizler, sosyal medyanın gündemine oturdu.
Ülkede seyahat sektörü, personel sıkıntısı ve hastalık izinlerinden kaynaklanan sorunlarla karşı karşıya.<br><br>Personel eksikliğinin de büyük ölçüde koronavirüs salgını dönemi işlerine son verilenlerin yeni iş buldukları ve havacılık sektörüne yeniden dönmek istememelerinden kaynaklandığı ifade ediliyor.
Diğer bir unsur ise Brexit nedeniyle Avrupalı çalışanların ülkelerine geri dönmeleri ve yenilerin de ağır vize şartları dolayısıyla gelememeleri olarak öne çıkıyor.<br><br>İngiliz hükümeti ise havacılık sektörünü salgın sonrası için yeterli hazırlık yapmamakla suçluyor.
Fransa'da, Paris Charles De Gaulle Havalimanı personelinin grevi nedeniyle sabah uçuşlarının dörtte biri iptal edildi.<br><br>Birçok sendikanın çağrısıyla başkent Paris'teki Charles De Gaulle Havalimanı personeli grevi nedeniyle saat 07.00-14.00 arası uçuşların dörtte biri yapılamadı. Grevdeki çalışanlar, enflasyona karşı ücretlerine 300 euro zam istiyor.<br><br>Fransız Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGAC), hava yolu şirketlerinden saat 07.00-14.00 arası uçuş sefer sayılarını azaltmalarını talep etti.
Belçika'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Brüksel Hava Yolları, sendikaların grev tehdidinin ardından yaz döneminde sefer sayısını düşürmeye karar verdi.<br><br>Sendikalar, uçuş ekiplerinin dinlenme süreleri, çalışma saatleri, iş yükleri ve ücretleriyle ilgili sorunlar nedeniyle özellikle tatil döneminde greve gidilebilecekleri uyarısında bulunuyordu.
Avrupa'da uçuş krizi: Grev nedeniyle binlerce yolcu havalimanlarında mahsur kaldı
Birçok ülkede gerçekleştirilmesi planlanan uçuşların iptal edilmesi, kıtadaki havacılık sektörünü olumsuz etkiliyor. Avrupa'da yaşanan krizin perde arkası belli oldu.