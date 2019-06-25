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Dünya İngilterede bakteri 12 can aldı
AVRUPA

İngiltere'de bakteri 12 can aldı

İngiltere'de bakteri 12 can aldı

İngiltere'nin doğu kıyısındaki Essex bölgesinde, ender görülen bir bakteri nedeniyle 12 kişinin öldüğü bildirildi. Hapşırma, öpüşme ve deri temasıyla bulaştığı belirtilen bakterinin, insanların boğazında ve derisinde herhangi bir semptoma yol açmadan uzun süre yaşadığı kaydedildi.

Haber Merkezi AA
ARŞİV
ARŞİV

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi’nden (NHS) yapılan açıklamada, “Invasive Group A streptococcus” (iGAS) adlı bakterinin ülkenin doğu kıyısındaki Essex bölgesinde 12 kişinin ölümüne yol açtığı belirtildi.

Açıklamada, hapşırma, öpüşme ve deri temasıyla bulaştığı belirtilen bakterinin, insanların boğazında ve derisinde herhangi bir semptoma yol açmadan uzun süre yaşadığı kaydedildi.

Bakterinin kaslara, kana veya akciğere ulaşması halinde ölümcül olduğu belirtilen açıklamada, ilki şubat ayında görülen bakteri vakasının mart ayında salgına dönüştüğü ve şu ana kadar 32 kişide teşhis edildiği ifade edildi.

32 kişide teşhis edildi

Açıklamada, bakteriden etkilenenlerin çoğunluğunu kronik yaraları için tedavi gören yaşlıların oluşturduğu, ancak bakterinin bulaşma riskinin düşük olduğu aktarıldı.

  • Açıklamada, antibiyotik tedavisine erken başlanması durumda bakterinin etkili bir biçimde engellenmesinin mümkün olduğu da vurgulandı. Başkent Londra'nın kuzey doğusundaki Essex'de tedbir amacıyla yüzlerce kişiden örnekler alındığı ve antibiyotik tedavisine başlandığı kaydedildi.
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