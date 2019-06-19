Dünya İngilterede başbakan adayı Johnsona ırkçılık suçlaması
AVRUPA

İngiltere'de başbakan adayı Johnson'a ırkçılık suçlaması

İngiltere'de başbakan adayı Johnson'a ırkçılık suçlaması

İskoç Ulusal Partisinin meclis grubu lideri Ian Blackford, İngiltere'de başbakanlığın en güçlü adayı Boris Johnson'ın ırkçılık yaptığı gerekçesiyle bu göreve uygun olmadığını söyledi.

Haber Merkezi AA
Boris Johnson
Boris Johnson

İngiltere Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında 'Başbakana Sorular' oturumu yapıldı.

Oturumda söz alan İskoç Ulusal Partisinin meclis grubu lideri Blackford, Johnson'ı kastederek, Başbakan Theresa May'e, "Başbakan, 'İskoç halkının gettolara yerleştirilmesi ve imha edilmesi gereken haşere bir ırk' olduğu konusunda, yerini alacak olan ve yarışı önde götüren kişiyle aynı fikirde mi?" diye sordu.

Bunun üzerine May, Muhafazakarların, Birleşik Krallık'ın her parçasından halkları ciddiye almakla kalmadığını aynı zamanda yaptıkları katkılara da değer verdiğini söyledi.

"Irkçı ve dürüstlükten uzak"

Konuşmasına devam eden Blackford, "Bu adam, bu göreve uygun değil. Bir insanın kişiliğinin, rahat dönemlerde değil de zorluk ve ihtilafla karşılaştığı zaman ortaya çıktığı söylenir. Şimdi zor zamanlardan geçiyoruz. Başbakan'ın bu üyenin ırkçı ve dürüstlükten uzak geçmişinin farkında olup olmadığını soruyorum." ifadesini kullandı.

Bunun üzerine Blackford'un sözünü kesen Avam Kamarası Başkanı John Bercow, "Üyenin sözlerini tartmasını istiyorum ve herhangi bir ırkçılık suçlamasını geri almasının çok daha iyi olacağı kanısındayım." diye konuştu.

"Irkçılık bu değilse nedir?"

Blackford bir kez daha ayağa kalkarak, Bercow'a, "Sayın Başkan, üye Müslüman kadınlara 'posta kutusu' dedi, Afrikalıların 'karpuz gülüşlü' olduğunu söyledi, tekrarlayarak yüceltmeyeceğim başka iğrenç hakaretlerde de bulundu. Eğer bu (ifadeler) ırkçı değilse, ırkçı ifadeler nedir, bilmiyorum." diye karşılık verdi.

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Daha sonra söz alan May de Johnson'ın başbakanlık için uygun olup olmadığı sorusuna yanıt vermeyerek, Blackford'u hükümet hakkında soru sormamakla eleştirdi.

Yarışı önde götürüyor

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Partinin liderlik yarışını önde götüren Johnson, bir tartışma programı sırasında Müslüman kadınları hedef alan açıklamaları nedeniyle "üzgün" olduğunu söyledi.

Johnson, partinin Avam Kamarası grubunda dün yapılan ikinci tur oylamada 126 oyla bir kez daha ilk sırayı aldı.

İki aday kalana kadar devam edecek turların ardından partinin yaklaşık 125 bin üyesi, posta yoluyla bu iki isim arasından yeni lideri seçecek. Liderliği kazanan isim aynı zamanda ülkenin yeni başbakanı da olacak.

Başbakan Theresa May, AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda 3 kez reddedilmesinin ardından parti içi muhalefetin baskısına dayanmayarak liderlikten istifa etmiş, yeni lider seçilince de başbakanlık görevini devredeceğini açıklamıştı.

  • İngiltere'nin 2016'da yapılan referandumla aldığı AB'den ayrılma kararını 29 Mart’ta hayata geçirmesi öngörülüyordu ancak parlamentonun Brexit anlaşmasını peş peşe yapılan oylamalarla reddetmesinin ardından Brexit 31 Ekim'e ertelenmişti.
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