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Dünya May 7 Haziranda partisinin liderliğinden istifa edecek
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AVRUPA

Son Dakika: May 7 Haziran'da partisinin liderliğinden istifa edecek

May 7 Haziran'da partisinin liderliğinden istifa edecek

İngiltere Başbakanı Theresa May, 7 Haziran'da partisinin liderliğinden istifa edeceğini açıkladı.

Haber Merkezi Reuters
İngiltere Başbakanı Theresa May.
İngiltere Başbakanı Theresa May.

İngiltere Başbakanı Theresa May 7 Haziran'da görevinden ayrılacağını açıkladı.

  • May böylece iktidardaki Muhafazakar Parti'nin Brexit çıkmazını aşmak için yeni bir lider çağrılarına teslim oldu.

May ayrıca "Şimdi bu çabaya liderlik edecek yeni bir başbakanın ülkenin yararına olduğu açık. Bu yüzden 7 Haziran Cuma günü Muhafazakar Parti'nin liderliğinden ayrılacağımı açıklıyorum" dedi.

May ayrıca yaptığı açıklamada "Brexit hakkında parlamentoda uzlaşma yaratamadığım için üzgünüm, yerime gelecek kişi bunu başarmak zorunda" dedi.

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