May 7 Haziran'da partisinin liderliğinden istifa edecek

İngiltere Başbakanı Theresa May 7 Haziran'da görevinden ayrılacağını açıkladı.

May böylece iktidardaki Muhafazakar Parti'nin Brexit çıkmazını aşmak için yeni bir lider çağrılarına teslim oldu.

May ayrıca "Şimdi bu çabaya liderlik edecek yeni bir başbakanın ülkenin yararına olduğu açık. Bu yüzden 7 Haziran Cuma günü Muhafazakar Parti'nin liderliğinden ayrılacağımı açıklıyorum" dedi.

May ayrıca yaptığı açıklamada "Brexit hakkında parlamentoda uzlaşma yaratamadığım için üzgünüm, yerime gelecek kişi bunu başarmak zorunda" dedi.

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