Dünya İngilterede benzin kuyrukları Halk panikte
AVRUPA

İngiltere’de benzin kuyrukları: Halk panikte

İngiltere'de, nakliye aracı sürücülerinin gelen talebe yetersiz kalması sonucu bazı petrol istasyonları kapatıldı. Benzin sıkıntısını yaşayacağını düşünen İngilizler, petrol istasyonlarına akın etti. İstasyonlarda yoğunluk meydana geldi. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, halkı sakinleştirmek için "Ülkede rafineriler bolca yakıta sahip. Akaryakıt alışverişlerinizi normal şekilde sürdürebilirsiniz" çağrısı yaptı.

Haber Merkezi AA
İngiltere’de benzin kuyrukları: Halk panikte
İngiltere

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, ülkede son dönemde nakliye aracı sürücülerinin gelen talebe yetersiz kalması sonucu bazı petrol istasyonlarının kapanmasına ilişkin halka itidal çağrısında bulundu.

'PANİK YAPMAYIN' ÇAĞRISI

İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye değerlendirmelerde bulunan Shapps, ülkede rafinerilerin bolca yakıta sahip olduğunu belirterek, halktan akaryakıt alışverişlerini normal şekilde sürdürmesini istedi.

ASKERLER ÇAĞRILABİLİR

Gerekmesi halinde acil durum planına göre İngiliz askerlerinin akaryakıt nakliye araçlarını kullanması için görevlendirilebileceğini kaydeden Shapps, "Eğer gerçekten yardımcı olacaksa onları (göreve) getiririz" ifadesini kullandı. Endişeye kapılan araç sahipleri, benzin istasyonlarına akın etti. İstasyonların önünde kuyruklar meydana geldi.

100 BİN ŞOFÖR LAZIM

Shapps, askeri araç sürücülerinin sivil araç kullanmasına ilişkin birtakım teknik meseleler olabileceğini de sözlerine ekledi. İngiliz basınına göre, ülkede halihazırda mevcut nakliye aracı sürücüsü sayısı ihtiyaç duyulan rakamın 100 bin altında bulunuyor.

NEDEN KAYNAKLANIYOR?

Nakliye sektörünü temsil eden Road Haulage Association (RHA) adlı kuruluşun raporuna göre, nakliye aracı sürücülerinin sayısındaki azalışın başlıca sebepleri "sürücülerin emekli olması", "İngiltere'nin AB'den ayrılması", "IR35 olarak bilinen maaş bordolarındaki bazı değişiklikler", "sürücülerin başka sektörleri seçmesi", "düşük ücretler ve salgın" olarak sıralanıyor.

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