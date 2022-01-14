İngiltere'de bir dram yaşandı: Gözyaşları sel oldu.

43 yaşında olan Nicola Madden evinde online toplantı gerçekleştiriyordu. O esnada rahatsızlanan kadının kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı. Olay esnasında 9 yaşındaki kızının önünde hayatını kaybeden memur kadın görenlerin içini sızlattı.

9 yaşındaki kızı olaya şahit oldu

Annesinin rahatsızlığını fark eden kızı Charlotte, babası Stuart McDougall'ı aradı ve annesini kurtarmak için çaba göstermesine rağmen kadın hayata gözlerini yumdu. Eşi McDougall şunları söyledi: "GoFundMe'ye veya çevrimiçi şeylerden herhangi birine bakarsanız ne kadar çok çalıştığını göreceksiniz. Birçok insana dokundu. Onunla yaklaşık 20 yıldır birlikteydim, dokuz yaşında bir kızımız var. Çok üzgünüz.” dedi.

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