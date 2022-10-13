Dünya İngilterede bir ilk Kehribar renkte uyarı yapıldı
AVRUPA

İngiltere'de bir ilk: 'Kehribar' renkte uyarı yapıldı

Ulusal Sağlık Servisi Kan ve Nakil Kurumu, ülkede azalan kan stoğu nedeniyle ilk kez 'kehribar' renkte uyarı yayınlarken, bu durumun acil olmayan operasyonların iptal edilmesine neden olabileceği açıklandı.

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Haber Merkezi Diğer
İngilterede bir ilk: Kehribar renkte uyarı yapıldı
Foto: Arşiv.

İngiltere'de kan stokları son zamanların en düşük seviyesini gördü. Ulusal Sağlık Servisi Kan ve Nakil Kurumu (NHSBT), ülkede ilk kez azalan kan stokları nedeniyle 'kehribar' renkte uyarı yayınladı. Kan stoklarının bu denli düşüş göstermesinin ardından hastanede acil olmayan bazı operasyonların iptal edilebileceği belirtildi.

  • NHSBT'de görevli Wendy Clark ameliyatları iptal edilebilecek hastalardan özür dileyerek, "Hastanelerden kan kullanımlarını sınırlamalarını istemek, hafife aldığımız bir adım değil. Bu, kana daha fazla ihtiyaç duyan hastaları korumak için hayati bir önlem" dedi.

Uyarı 4 hafta sürecek

Ülkede ilk kez yayınlanan kehribar renkteki uyarının, kan stoklarının yeterli seviyeye ulaşması için 4 hafta süreceği aktarıldı. NHSBT, hastanelerdeki kanser, travma cerrahisi ve organ nakli gibi acil operasyonların yapılacağını da bildirdi. Öte yandan, en çok ihtiyaç duyulan kan grubunun 0 olduğu öğrenildi.

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