İngiltere'de büyük kriz: 100'den fazla okul ve hastane her an yıkılabilir

Hafif ve daha az maliyetli bir ürün olan gaz betonun kullanım ömrünün dolduğunu kaydeden Byatt, "Bu yapılarda, biri zarar görene kadar beklemeden karar vermelisiniz. Aniden bir felaketle karşılaşabilirsiniz. Sünger gibi davranan bu ürün, nemi emer ve ağırlık nedeniyle aniden çöker." açıklamasında bulundu.