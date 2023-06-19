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Dünya

İngiltere'de çevreyi kirleten araçlar iki katı park ücreti ödeyecek

İngiltere'nin başkenti Londra'ya bağlı Lambeth'te belediye çevreyi daha fazla kirleten arabaların iki kattan fazla park ücreti ödemesine karar verdi.

09:24 . 19/06/2023 Pazartesi
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İngiltere / Lambeth

İngiltere / Lambeth

İngiltere'nin başkenti Londra'nın Lambeth bölgesinde emisyona dayalı park ücreti uygulaması başladı.


Çevreyi kirleten araçların daha yüksek ücret ödemesine karar verildi. Uygulamanın diğer bölgelerde de hayata geçirilmesi planlanıyor.


30 Mayıs'ta başlatılan ücretlere ilişkin istişare, halihazırda CO2 emisyonlarına dayalı olan sakinlerin park izinleri için yeni bir fiyatlandırma yapısını içeriyor.


En yüksek bandın yıllık maliyeti 340,73 sterlinden 500 sterline yükseldi ve Euro 6 emisyon standartlarına uymayan bir dizel araç için yıllık 140 sterlin ek ücret alınmasına karar verildi.


Lambeth, hava kalitesinin önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu ve çok çeşitli müdahalelerin gerekli olduğunu belirterek, muhalefete rağmen değişiklikleri hayata geçirdi.




#İngiltere
#Londra
#Lambeth
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