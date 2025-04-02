İngiltere'de çöpler hayatı felç etti

İngiltere'nin Birmingham şehrinde devam eden çöpün toplama grevi nedeniyle 900 ton çöp toplanmadan kaldığı belirtildi. Birmingham Belediye Meclisi, grev nedeniyle şehirde toplanamayan atık miktarının artması üzerine acil durum planını devreye soktuğu kaydedildi. Unite sendikasına bağlı işçilerin, çöp toplama ve geri dönüşüm memurluğunun kaldırılmasına karşı süresiz grevde olduğu açıklandı. Grev nedeniyle sokaklarda çöp yığınları oluşurken, kent sakinleri artan fare şikayetlerinde bulundu. Birmingham Belediye Başkanı John Cotton, bu adımı atmak zorunda kalmaları üzücü olduğunu fakat Birmingham'da toplumu olumsuz etkileyen bu durumu kabul edemeyeceklerini söyledi. Belediye ise 10 Mart haftasında günde 483 ton olan toplanmamış çöp miktarının, 17 Mart haftasında 655 tona, 24 Mart haftasında günlük 900 tona yükseldiğini ifade etti.