İngiltere'de evsizler avlanıyor

İngiltere’de evsizler zor durumda. Hükümet yetkilileri, 19.yüzyıldan kalma bir yasa ile sokaklarda cadı avına çıkıyor. İngiliz hükümeti yaklaşık 200 yıllık serserilik yasasını yürürlükten kaldırma sözü vermesine rağmen tutuklamalar hız kesmiyor. Birleşik Krallık’ta binden fazla evsiz, yetkililer tarafından dışarıda yattığı veya dilendiği için tutuklandı. İngiltere ve Galler’deki 29 polis gücünden toplanan bilgilere göre 2021’den bu yana bin 173 kişi tutuklandı.

YENİ YASALAR ÇIKACAK

Bakanlar, alternatif yasalar oluşturana kadar yasadan serseriliğin kaldırılmasını erteliyorlar. Başbakan Rishi Sunak’ın ise geçen hafta açıklanan anti-sosyal davranışlarla mücadele planı bir dizi öneri içeriyor. Öneriler, yerel makamlara ve polislere yeni yetkiler veriyor ve buna göre evsizlerin dükkanlara girmeleri, ATM makinelerinde dilenmelerini yasaklanacak.

BÜYÜKŞEHİRLERDE DAHA FAZLA

The Guardian gazetesinin yerel yönetim uzmanı Jack Shaw’dan aldığı bilgilere göre, son beş yılda yaklaşık 4 bin kişi serserilik yasaları kapsamında tutuklandı ve büyükşehirlere bağlı polis kuvvetleri bin 666 kişi ile diğer tüm güçlerden daha fazla tutuklama yaptı. Ülke genelindeki güçler ayrıca yüzlerce kişiyi tutukladı. West Midlands, Lancashire ve West Yorkshire polisi, son beş yılda terk edilmiş veya boş binalarda uyudukları için 300’den fazla

evsizi tutukladı.

YOKSUL KESİMLERİ HEDEF ALIYOR

İngiltere’de evsizler için faaliyet gösteren ulusal hayır kurumu Crisis’in başkanı Matt Downie, “Birleşik Krallık hükümetinin eski cezalandırıcı yasaların toplumun en yoksul kesimlerini cezalandırmak için kullanılıyor olması iğrenç” ifadelerini kullandı. Downie, bunun yerine hükümeti gerçekten uygun fiyatlı evler inşa etmeye, uygun destek hizmetlerine yatırım yapmaya ve evsizliği sona erdirmek için konut yardımlarını karşılamaya çağırdı ve “Bu soruna yönelik çözümler elimizde” dedi.

YÜZDE 40 ARTIŞ VAR

İngiltere’de genç evsizlere yardım amacıyla kurulan Centrepoint Vakfı, ülkede 2016-2017’de 86 bin gencin evsiz veya evsiz kalma risk altında olduğunu ve bu rakamın 2019-2020’de yaklaşık yüzde 40 artarak 121 bine yükseldiğini belirtti. İngiltere’nin başkenti Londra’da korona salgını döneminde evsizlerin sayısının arttı ve resmi bir nüfus sayımında 2021 yılında evsizlerin %24 arttığı tespit edildi.

Son yıllarda evsiz sayısının giderek arttığı ifade edildi.







