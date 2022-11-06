İngiltere'de 'geçinemiyoruz' protestosu: Binlerce kişi hayat pahalılığını protesto etmek için sokaklara döküldü

İngiltere'de yüzde 3’lük faiz artışının ardından ülke genelindeki temel ihtiyaçlara yapılması beklenen zamlar nedeniyle başkent Londra'da binlerce kişi hayat pahalılığını protesto etmek için sokaklara çıktı.
MAAŞLARIN İYİLEŞTİRİLMESİNİ İSTEDİLER
Göstericiler, hükümetten giderek artan enflasyonla mücadele için maaşların iyileştirmesini talep etti. Merkez Londra’da başlayan gösteri, Başbakanlık Ofisinin önünden geçerek Trafalgar Meydanı'nda son buldu.
DÖRT KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Eylemler sırasında geniş güvenlik önlemleri alınırken, İngiltere Polis Teşkilatı eylem yapanlar arasından 4 kişiyi gözaltına aldı.