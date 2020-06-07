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Dünya İngilterede göstericiler köle tacirinin heykelini yıktı
AVRUPA

İngiltere'de göstericiler köle tacirinin heykelini yıktı

İngiltere'nin Bristol kentinde ırkçılık karşıtı gösteri düzenleyenler bir köle tacirinin heykelini yıktı. 1895'te yapılan bronz heykelin kaldırılması için düzenlenen bir imza kampanyasına 11 bin kişi destek vermişti. Öte yandan Londra polisi, dün başkentte yapılan gösteride 29 kişinin gözaltına alındığını, çıkan olaylarda 14 polisin yaralandığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Göstericiler yıktıkları heykeli nehre attı.
Göstericiler yıktıkları heykeli nehre attı.

Siyahi George Floyd'un ABD'de polis tarafından öldürülmesinin ardından İngiltere’de başlayan gösteriler devam ediyor. Başkent Londra'da ABD Büyükelçiliği ve Başbakanlık binası önünde iki ayrı gösteri düzenlendi.

  • "Siyahların hayatı önemlidir", "İngiltere masum değil" şeklinde slogan atan göstericiler, "adalet yoksa barış da yok", "artık yeter", "Trump ve Boris ırkçı" yazılı dövizler taşıyor.

Londra polisi, dün başkentte yapılan gösteride 29 kişinin gözaltına alındığını, çıkan olaylarda 14 polisin yaralandığını duyurdu.

Köle tacirinin heykeli nehre atıldı

Londra'nın yanı sıra Bristol kenti ile İskoçyanın başkenti Edinburg kentlerinde de protestolar düzenleniyor.

1895'teki imza kampanyasına 11 bin kişi destek vermişti

  • Bristol'daki gösteride 17. yüzyılda köle ticareti yapan Edward Colston'un heykeli devirerek nehre atıldı. 1895'te yapılan bronz heykelin kaldırılması için düzenlenen bir imza kampanyasına 11 bin kişi destek vermişti.

İngiltere’de protestocular köle tüccarının heykelini yıktı
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İngiltere’de protestocular köle tüccarının heykelini yıktı
İngiltere'de binlerce kişi ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesini protesto etmek amacıyla sokaklara indi. Protestocular, gösteriler sırasında 17. yüzyılda yaşamış ve köle tüccarı olarak bilinen Edward Colston'ın bronzdan heykelini ip ve halat yardımı ile yıktı. Protestocular, heykelin devrilmesinin ardından alkışlayarak, kutlama yaptı. Bazı protestocuların ise heykelin üstüne çıkarak, zıpladığı görüldü.


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