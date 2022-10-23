İngiltere’de gözler yeni başbakana çevrildi

İngiltere’de Başbakan Liz Truss’ın 44 günlük görev süresi sonrası istifa etmesinin ardından tekrar seçim yapılacak. Eski Başbakan Boris Johnson’ın tekrar aday olması beklenirken; Rishi Sunak ve Penny Mordaunt da seçimde yer alacak.

İngiltere’de yeni Başbakan adayları belli oluyor. 24 Ekim Pazartesi itibarıyla seçime katılacak liderler adaylıklarını resmi olarak açıklayacak. Bir önceki seçimde ikinci ve üçüncü olan Rishi Sunak ve Penny Mordaunt da seçim yarışacak. Öte yandan, istifa ederek görevi bırakan eski Başbakan Boris Johnson’ın da tekrar aday olması bekleniyor.

BORİS JOHNSON’IN DÖNÜŞÜ

Eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hükümette birçok bakanın istifa etmesinin ardından oluşan yoğun baskıya boyun eğerek 7 Temmuz 2022’de istifa etmişti. Johnson’ın parlamentoda hala destekçileri bulunuyor. Johnson istifa konuşmasında görev süresince yaptıklarından gurur duyduğunu ifade etmişti.

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Rishi Sunak, Johnson hükümetinde, Covid-19 salgını sırasında Maliye Bakanı olarak görev yapmıştı. Boris Johnson’ın istifasının ardından yapılan seçimlerde Sunak, Muhafazakar Parti tarafından destek toplasa da seçimlerde Liz Truss’a kaybetti. İngiliz medyası, Sunak’ı bir önceki seçimde olduğu gibi favori gösteriyor.

Penny Mordaunt, resmi olarak adaylığını açıkladı. Son yapılan seçimde üçüncü olan Mordaunt’un bu sefer oy oranını artırıp artıramayacağı merak ediliyor. Mordaunt, Truss’ın hükümetinde Avam Kamarası Başkanlığı yaptı. Ayrıca Mordaunt 2019 yılında İngiltere Savunma Bakanlığı görevini üstlenmiş ve ilk kadın Savunma Bakanı olmuştu.