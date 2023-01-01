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İngiltere'de grev dalgası büyüyor: Hemşireler yeniden eylem başlattı
İngiltere’de, artan hayat pahalılığı ve enflasyon nedeniyle ülkedeki grev dalgaları gittikçe büyüyor. Binlerce hemşire yeniden 2 gün sürecek iş bırakma eylemi başlattı. Öte yandan hemşireler, hükümetin uzlaşmaya yanaşmaması durumunda şubatta daha büyük bir greve gideceklerini açıkladı.
17:50 . 18/01/2023 Çarşamba
AA
İngiltere grev

İngiltere grev

İngiltere'de 300 binden fazla üyesi bulunan ve hemşireleri temsil eden RCN (Royal College of Nursing) sendikasına bağlı hemşireler, 55 vakıf hastanesinde 2 gün sürecek iş bırakma eylemi başlattı.

RCN'den yapılan açıklamada, hükümet yetkililerinin resmi müzakerelere katılmayı reddettiği, dolayısıyla
"grevlerin tercih edildiği"
belirtildi.

"İNSANLAR ÖLDÜĞÜ İÇİN HEMŞİRELER GREV YAPIYOR"

RCN Sendikası Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Pat Cullen da konuya ilişkin,
"Hemşireler grev yaptığı için insanlar ölmüyor. İnsanlar öldüğü için hemşireler grev yapıyor. NHS'de (İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi) durum bu kadar vahim. İngiltere Başbakanının, sistemin geleceği için bir mücadeleye öncülük etmesinin tam zamanı."
açıklamasında bulundu.

ÇOK SAYIDA RANDEVU İPTAL OLDU

İngiltere'deki hastanelerin yaklaşık dörtte birini etkilemesi tahmin edilen grevde, acil bakım ve kanser tedavisi hariç binlerce randevunun ertelenmesi öngörülüyor.

RCN sendikası, 16 Ocak'ta, ay sonuna kadar müzakerelerde ilerleme sağlanamazsa 6-7 Şubat'ta tekrar grev yapılacağını bildirmişti.

İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da on binlerce hemşire, 15 ve 20 Aralık 2022'de greve gitmişti.

RCN sendikası, yüzde 19'luk maaş zammı talebinde bulunurken, hükümet söz konusu talebin karşılanamaz olduğunu savunuyor.

ŞUBAT AYINDA DAHA BÜYÜK BİR GREV PLANLANIYOR

İngiltere'de yükselen enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında maaşlarının düşük olduğunu savunan öğretmenler ve hemşireler greve gideceklerini açıkladı. Ülke genelinde bir süredir demiryolu işçileri, postane çalışanları, otobüs şoförleri ve hemşirelerin devam ettirdiği istifa dalgasına katılacaklarını duyuran öğretmen sendikaları grevlerin şubat ve mart aylarında gerçekleşeceğini söyledi.



#grev
#hemşireler
#İngiltere
2 saat önce
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İngiltere'de grev dalgası büyüyor: Hemşireler yeniden eylem başlattı
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