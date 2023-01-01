İngiltere'de grev dalgası büyüyor: Hemşireler yeniden eylem başlattı

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İngiltere grev
İngiltere'de 300 binden fazla üyesi bulunan ve hemşireleri temsil eden RCN (Royal College of Nursing) sendikasına bağlı hemşireler, 55 vakıf hastanesinde 2 gün sürecek iş bırakma eylemi başlattı.
İngiltere'deki hastanelerin yaklaşık dörtte birini etkilemesi tahmin edilen grevde, acil bakım ve kanser tedavisi hariç binlerce randevunun ertelenmesi öngörülüyor.
RCN sendikası, 16 Ocak'ta, ay sonuna kadar müzakerelerde ilerleme sağlanamazsa 6-7 Şubat'ta tekrar grev yapılacağını bildirmişti.
İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da on binlerce hemşire, 15 ve 20 Aralık 2022'de greve gitmişti.
RCN sendikası, yüzde 19'luk maaş zammı talebinde bulunurken, hükümet söz konusu talebin karşılanamaz olduğunu savunuyor.
İngiltere'de yükselen enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında maaşlarının düşük olduğunu savunan öğretmenler ve hemşireler greve gideceklerini açıkladı. Ülke genelinde bir süredir demiryolu işçileri, postane çalışanları, otobüs şoförleri ve hemşirelerin devam ettirdiği istifa dalgasına katılacaklarını duyuran öğretmen sendikaları grevlerin şubat ve mart aylarında gerçekleşeceğini söyledi.