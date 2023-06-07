İngiltere'de Heathrow havalimanı bir aylık greve gidiyor

İngiltere'de Unite sendikası yaptığı açıklamada, Heathrow'daki yaklaşık 2 bin güvenlik görevlisinin, 24 Haziran'dan itibaren 31 gün süreyle greve gideceğini açıkladı. Grev kararı düşük ücret politikası nedeniyle alındı.

"Heathrow işçileri, haziran ortasından ağustos sonuna kadar neredeyse her hafta sonu grev ilan etti"

"Heathrow işçileri, haziran ortasından ağustos sonuna kadar neredeyse her hafta sonu grev ilan etti"

Heathrow, duyuruya yanıt olarak, 'grev kesintilerini en aza indirmek için' elinden gelen her şeyi yapacağını ve sorunu çözmek için Unite ile görüşmelere devam edeceklerini söyledi.