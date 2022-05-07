Dünya İngilterede hepatit alarmı Köpeklerden bulaşıyor
AVRUPA

İngiltere'de hepatit alarmı: Köpeklerden bulaşıyor

Birçok çocuğun karaciğer hastalığına yakalandığını araştırmakla görevli İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı hepatit ile ilgili yeni bir iddia ortaya attı. Buna göre sağlık görevlileri, 10 yaş ve altındaki hasta çocukların 'yüksek' bir kısmının, köpekleri olan veya 'köpeklere maruz kalmış' ailelerden geldiğini iddia ediyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İngilterede hepatit alarmı: Köpeklerden bulaşıyor
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Evcil köpekler, dünya çapında çocukları etkileyen gizemli bir hepatit salgınının potansiyel bir nedeni olarak araştırılıyor.

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Bu arada, yetkililer 18 gencin daha hastalığa yakalandığını ve İngiltere'nin Ocak ayından bu yana toplamını 163'e çıkardığını açıkladı.

  • Enfeksiyonel hepatite neden olan biri de dahil olmak üzere iki virüs türünün köpekleri enfekte ettiği biliniyor. Diğeri ise köpek öksürüğünü tetikleyen patojenlerden biri.

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İngiltere'deki yetkililer etkilenen ailelerden gelen anket yanıtlarını araştırdı ve yüzde 70'inin bir köpeğe sahip olduğunu veya bir köpeğe maruz kaldığını buldu.

Ayrıca rakamlar, İngiltere'deki yetişkinlerin yaklaşık yarısının bir evcil hayvana sahip olduğunu gösteriyor.

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