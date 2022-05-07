İngiltere'de hepatit alarmı: Köpeklerden bulaşıyor

Evcil köpekler, dünya çapında çocukları etkileyen gizemli bir hepatit salgınının potansiyel bir nedeni olarak araştırılıyor.

HAYAT Dünya Sağlık Örgütü: İngiltere'de nedeni belirsiz 74 hepatit vakası tespit edildi

Bu arada, yetkililer 18 gencin daha hastalığa yakalandığını ve İngiltere'nin Ocak ayından bu yana toplamını 163'e çıkardığını açıkladı.

Enfeksiyonel hepatite neden olan biri de dahil olmak üzere iki virüs türünün köpekleri enfekte ettiği biliniyor. Diğeri ise köpek öksürüğünü tetikleyen patojenlerden biri.

DÜNYA Gizemli hepatit alarmı: Üç çocuk daha hayatını kaybetti

İngiltere'deki yetkililer etkilenen ailelerden gelen anket yanıtlarını araştırdı ve yüzde 70'inin bir köpeğe sahip olduğunu veya bir köpeğe maruz kaldığını buldu.

Ayrıca rakamlar, İngiltere'deki yetişkinlerin yaklaşık yarısının bir evcil hayvana sahip olduğunu gösteriyor.