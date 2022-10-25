İngiltere'de Hint Başbakan: Johnson'ın ekibi Sunak'ı destekledi

Siyasi istikrarsızlığın baş gösterdiği İngiltere’de, Başbakan’ı Liz Truss’ın 20 Ekim’de istifa etmesinin ardından ülkede yeni Muhafazakar Parti Lideri ve başbakanı belirleme yarışında, Hint asıllı Rishi Sunak zafere ulaştı. Eski Başbakan Boris Johnson’la başlayan çalkantılı süreç sonrası, Johnson kabinesinin Dışişleri Bakanı Truss ve aynı kabinenin Maliye Bakanı Rishi Sunak yarışmış, ipi Truss göğüslemişti. 7 haftalık başbakanlığı sürecinde vadettiği ekonomi paketinin başarısız olduğunu kabul eden Truss, Kwasi Kwarteng’i görevden almış, ancak parti içi seslerin yükselmesine mani olamamıştı. Baskılara dayanamayan Başbakan, görevden istifa ettiğini duyurmuştu.

Liz Truss

Truss sonrası dönemde Johnson ve Sunak’ın isimleri 10 Numara için ön plana çıkarken, Johnson flaş bir kararla yarıştan çekildiğini duyurmuştu. Başbakanlık için Sunak’a rakip bir diğer aday olan Muhafazakar Parti Meclis Grubu Başkanı Penny Mordaunt da yeterli desteği toplayamadı ve adaylıktan çekildi.

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Sunak böylelikle İngiltere tarihine geçerek, ülkenin ilk Hint asıllı başbakanı oldu.

JOHNSON’IN EKİBİ SUNAK’I DESTEKLEDİ

Geçtiğimiz perşembe günü adaylığını, “Birleşik Krallık büyük bir ülke ancak derin bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Bu sebeple Muhafazakar Parti’nin lideri ve ülkenin bir sonraki başbakanı olmak üzere adaylığımı koyuyorum” sözleri ile duyuran Sunak yarışın favorisi olarak kabul ediliyordu. Önceki gün, liderlik yarışından çekilen eski Başbakan Boris Johnson’ı destekleyen vekillerin de oyunu alan Sunak’ın, parti içinde 150 güvenoyuna ulaştığı kaydedildi.

MORDAUNT YARIŞTAN ÇEKİLDİ

Diğer başbakan adayı ve ülkenin ilk kadın Savunma Bakanı Olan Mordaunt, partinin 357 milletvekilinden en az 100’ünün desteğini alamadığı için yarıştan çekildi. Sadece 30 vekilin desteğini alabildiği ifade edilen Mordount, yarıştan çekildiğini “Şimdi bir sonraki Başbakanımızı seçtik. Bu karar tarihi bir karar ve partimizin çeşitliliğini ve yeteneğini bir kez daha göstermektedir. Rishi Sunak’a tam destek veriyorum” sözleri ile duyurdu.

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7 HAFTADA 3. BAŞBAKAN

Mordaunt’un yarıştan çekilmesiyle Sunak, milletvekilleri ve parti üyeleri arasında oylama yapılmadan seçimi kazandı ve ülkenin 7 haftada göreve gelen 3. Başbakanı oldu. 42 yaşındaki Sunak, İngiltere’nin modern tarihindeki en genç başbakan olacak.

BİRLİK VE İSTİKRAR VURGUSU YAPTI

İngiltere Kralı 3. Charles’tan hükümeti kurma görevini alacak Sunak’ın önünde çözüm bekleyen öncelikli konular arasında ülkede son 40 yılın en yüksek seviyesindeki enflasyon, artan enerji fiyatları ve toplu grevler geliyor. Sunak, ilk konuşmasında, ülkenin derin bir ekonomik zorlukla karşı karşıya olduğunu belirterek, istikrara ve birliğe olan ihtiyacın önemini vurguladı.

BREXIT’TEN VAZGEÇTİ

İngiliz medyasına göre yakın zamana kadar Brexit destekçisi olan Sunak’ın artık eskisi kadar bu inançta olmadığı belirtiliyor. Sunak, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasının (Brexit) en ateşli savunucularındandı. O kadar ki eski Başbakan David Cameron’ın “Brexit’i desteklemek kariyerinin sonu olur” uyarılarına bile kulak tıkamıştı. Ancak son dönemde Sunak’ın yakın çevresine bakıldığında genelde hep AB yanlılarıyla çalıştığı ve parti içindeki Brexit’çilerin lideri olarak öne çıkmadığı belirtiliyor. Bu konumun kendisine parti içerisinde denge sağlayan bir rol kazandırdığı da dile getiriliyor.

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ÜLKENİN EN ZENGİN İSİMLERİNDEN

1980 doğumlu Sunak’ın her ikisi de Hint kökenli olan anne ve babası İngiltere’ye Doğu Afrika’dan 1960’larda göçtü. 2015’te Muhafazakar Parti koltuklarında ilk kez milletvekili seçilen müstakbel Başbakan, 2019’da Hazine Baş Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı gibi görevleri üstlendi. Yeni Başbakan Rishi Sunak ve eşi Akshata Murty, Sunday Times zenginler listesinde 730 milyon sterlinlik servetle İngiltere’deki en zengin 222. kişi olarak seçilmişti.